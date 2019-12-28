Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість

Не секрет, що пенсійний вік у світі невпинно повзе вгору, тобто люди пізніше виходять на пенсію, що позначається на розмірі подальших пенсійних виплат. Як з цим справи в Україні та країнах ЄС, розбирався 24 канал.

Пенсійний вік в Україні: тенденції на майбутнє

У нашій державі, чоловіки йдуть на пенсію починаючи з 60-ти років, жінки – з 55. Наразі, чиновники планують поступово підвищувати жіночий пенсійний вік, щоб "досягти гендерної рівності". Для чоловіків, які є держслужбовцями, планують підвищити до 62 років. Заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко заявила, таке рішення є результатом впровадження відповідних стандартів. Але введення накопичувальної пенсії наразі чекати не слід, бо немає відповідної інфраструктури.

Пенсійна реформа в Україні До 2021 року, обіцяють у ПФУ, жінки теж виходитимуть на заслужений відпочинок з 60-ти років.

Але навіть, якщо людина пропрацювала 25 років, її можуть позбавити пенсії. Проблема криється у терміні "страховий стаж": щоб гарантовано мати гроші від держави у віці 60-ти років, треба довести, що людина працювала як мінімум 26 років. Втім, ця цифра буде зростати кожен рік і до 2028 року сягне 35 років задокументованого стажу. Тому й виходить, що українці все частіше виходять на пенсію, розмінявши сьомий десяток. Якщо страхового стажу не вистачає, його можна докупити, уклавши договір про добровільну сплату страхових внесків.

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Існує і альтернатива: пропозиції президента України до законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення" (реєстр. №0972). Він передбачає, що жінкам можна буде виходити на пенсію у 55 років з 2022 року за умови звільнення з роботи і наявності 30-річного стажу. Але комітет з соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді відхилити законопроект. Сам закон вступає у дію з 1 січня 2020 року.

Якщо порівнювати з Європейським союзом, то Україна має один з найнижчих офіційних порогів для виходу на пенсію разом з Росією та Білоруссю. Поряд з нами серед членів ЄС знаходяться Угорщина і Словаччина (по 62 роки). В Чехії все дещо складніше для жінок: залежить від кількості дітей і року народження, а тому пенсійний вік коливається між 58 та 62 роками. У Польщі чоловікам можна відпочивати з 65-ти, а жінки – з 60-ти років (до чого планує дійти й Україна).

Європейський досвід: підняття попри протести

Акція протесту у Франції проти пенсійної реформи / Фото: Getty Images

Європейська тенденція останнього часу виправдовує назву континенту Старий Світ. Європа дійсно швидко старіє, а народжуваність поступово зменшується. Через це, стає можливим підвищення пенсійного віку, хоч і за рахунок зменшення відсотку працездатного населення. За даними на 2017 рік, у ЄС було три працюючі людини на кожного пенсіонера 65-ти років або старше.

Звісно, далеко не всюди підвищення пенсійного віку проходить спокійно та гладко. У Франції, наприклад, ідея підняти його до 64-років викликали нові протести і навіть загальнонаціональний страйк, у якому взяли участь працівники поліції, юристи, авіадиспетчери, водії громадського транспорту та низка інших професій. Балерини Національної Опери навіть станцовали просто неба перед будівлею на знак незгоди. Але закон все одно прийняли, президент Макрон ще й відмовився від своєї власної пенсії.

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У Франції до 2025 року буде запроваджено єдиний пенсійний режим замість 42-х існуючих, пільги для кількох професій за важкі умови праці будуть скасовані. Таким чином, влада сподівається зменшити дефіцит пенсійного фонду, який до 2025 року може скласти понад 7 млрд євро. І навіть вік у 64 роки планують поступово підвищувати. Якщо дивитися на інші країни, то 64 роки дійсно ще не межа.

Найбільший пенсійний вік наразі мають Ісландія, Греція та Норвегія – по 67 років (дані на 2018 рік). Причому лише в Елладі це було спровоковано економічною кризою. До цієї позначки до закінчення 2030-х років планують піднятися Бельгія, Франція, Німеччина, Болгарія, Хорватія, Британія. У двох державах хочуть зробити це швидше: Італія та Нідерланди планують підняти пенсійний вік до 67-ми років вже у 2022 році, Іспанія – у 2027 році. Німеччина зараз проходить стадію дискусії чи піднімати пенсійний вік до 69 років (пропозиція Бундесбанку), чи ні. Якщо пропозицію приймуть, це зробить німців абсолютними лідерами рейтингу.

Молоді буде все складніше у майбутньому заробити собі на пенсію / Фото: Getty Images

Але коли покоління бебі-бумерів (народжених у 1944-1964 рр.) піде на пенсію, то нових працівників буде ставати все менше. Через це зменшаться прибутки системи соціального захисту, причому це стосується не лише Німеччини. "Прірва" між молодим та старшим поколінням зростатиме, у той самий час як молоді стає все складніше знаходити свою першу роботу.

Деякі країни Європи, втім, планують піти ще далі і дозволити своїм громадянам йти на відпочинок у віці 68-ми років або навіть пізніше, у залежності від середньої тривалості життя. Серед них Ірландія, Данія (до 2030 року), Естонія (до 2027 року). Найдовше планування має Велика Британія: пенсію у 68 років планують запровадити аж у 2046 році! Фактично, якщо дозволяють закони та здоров’я, то є шанси працювати і коли людині вже 70 років або більше і тут кожен вирішує сам.