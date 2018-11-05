Рожденные защищать: под Киевом впервые состоялись соревнования среди восточноевропейских овчарок

В Броварах под Киевом владельцы овчарок устроили соревнования, чтобы показать, на что способны эти четвероногие. Собак именно этой породы считают лучшими среди служебных.

В первых соревнованиях среди восточноевропейских овчарок участвовали два десятка собак. Отрабатывали несколько основных задач: защита хозяина от нескольких нападающих, защита от вооруженного преступника с ножом и с огнестрельным оружием.

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Например, хозяйка пса Локи последний год отрабатывает с ним команды защиты. Ее подопечный едва не отравился, когда догхантеры недалеко от дома охотились на дворовых собак. Сейчас Локи в отличной форме, команды выполняет четко.

А вот красавчику Норду еще нет и года, он – самый молодой участник соревнований, и ему уже приходилось спасать свою владелицу.



В соревнованиях принимали участие два десятка собак

Однако первое место в соревнованиях занял Граф, которого хозяйка Алена привезла из Александрии. Там женщина держит в питомнике больше десятка таких овчарок.

По словам организаторов, призовые места не так важны. Главная цель – популяризировать эту породу служебных собак.