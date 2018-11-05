Народжені захищати: під Києвом вперше відбулися змагання серед східноєвропейських вівчарок

У Броварах під Києвом власники вівчарок влаштували змагання, щоб показати, на що здатні ці чотирилапі. Собак саме цієї породи вважають кращими серед службових.

У перших змаганнях серед східноєвропейських вівчарок брали участь два десятки собак. Відпрацьовували кілька основних завдань: захист господаря від кількох нападників, захист від озброєного злочинця з ножем та з вогнепальною зброєю.

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Наприклад, господиня пса Локі останній рік відпрацьовує з ним команди захисту. Її підопічний ледь не отруївся, коли догхантери неподалік дому полювали на дворових собак. Зараз Локі у відмінній формі, команди виконує чітко.

А от красунчику Норду ще немає й року, він – наймолодший учасник змагань, та йому вже доводилося рятувати свою власницю.



У змаганнях брали участь два десятки собак

Проте перше місце у змаганнях посів Граф, якого господиня Альона привезла з Олександрії. Там жінка тримає у розпліднику більше десятка таких вівчарок.

За словами організаторів, призові місця не так важливі. Головна мета – популяризувати цю породу службових собак.