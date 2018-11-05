17:30
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Народжені захищати: під Києвом вперше відбулися змагання серед східноєвропейських вівчарок

      160 Читать новость на русском

      У Броварах під Києвом власники вівчарок влаштували змагання, щоб показати, на що здатні ці чотирилапі. Собак саме цієї породи вважають кращими серед службових.

      У перших змаганнях серед східноєвропейських вівчарок брали участь два десятки собак. Відпрацьовували кілька основних завдань: захист господаря від кількох нападників, захист від озброєного злочинця з ножем та з вогнепальною зброєю.

      Читайте також: Як діяльність людей знищує світ тварин: шокуючі дані

      Наприклад, господиня пса Локі останній рік відпрацьовує з ним команди захисту. Її підопічний ледь не отруївся, коли догхантери неподалік дому полювали на дворових собак. Зараз Локі у відмінній формі, команди виконує чітко.

      А от красунчику Норду ще немає й року, він – наймолодший учасник змагань, та йому вже доводилося рятувати свою власницю. 

      У змаганнях взяли участь два десятки собак
      У змаганнях брали участь два десятки собак

      Проте перше місце у змаганнях посів Граф, якого господиня Альона привезла з Олександрії. Там жінка тримає у розпліднику більше десятка таких вівчарок.

      За словами організаторів, призові місця не так важливі. Головна мета – популяризувати цю породу службових собак.

      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України світ тварин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      сьогодні , 17:00 Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      Блог Медіа
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 16:30 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      сьогодні , 16:18 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      Олександр Бевза
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сьогодні , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Японія допоможе Україні у відновленні Донбасу
       25 вересня 2014 , 23:19 1
      Куди літатиме SkyUp: назвали маршрути
       22 травня , 17:24
      "Пріуси" закінчились – українських поліцейських пересаджують на ЗАЗ Sens
       16 серпня , 10:45
      "Екзотична іржа" – нове джерело енергії для швидкої зарядки електрокарів
       16 серпня , 17:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук