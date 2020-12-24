Рождественская месса в Ватикане: как Папа Римский проведет ее в условиях пандемии
Из-за пандемии COVID-19 Папа Римский Франциск проведет рождественскую службу с меньшим количеством верующих. Также для безопасности там будут придерживаться всех необходимых мероприятий.
На мессе позволят находиться небольшому количеству верующих и духовенства. Об этом сообщает DPA.
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Когда состоится служба
Рождественская служба начнется в Соборе святого Петра в 19:30. Такое время выбрали для того, чтобы завершить ее до наступления комендантского часа. В предыдущие годы службу начинали на 2 часа позже.
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Стоит заметить, что на Рождество Папа Римский не будет раздавать благословения "Urbi et Orbi" на площади святого Петра с центрального балкона собора.
Церемонию перенесли в Апостольский дворец. Ее будут транслировать в режиме онлайн с сурдопереводом.
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