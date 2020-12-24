Из-за пандемии COVID-19 Папа Римский Франциск проведет рождественскую службу с меньшим количеством верующих. Также для безопасности там будут придерживаться всех необходимых мероприятий.

На мессе позволят находиться небольшому количеству верующих и духовенства. Об этом сообщает DPA.

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Когда состоится служба

Рождественская служба начнется в Соборе святого Петра в 19:30. Такое время выбрали для того, чтобы завершить ее до наступления комендантского часа. В предыдущие годы службу начинали на 2 часа позже.

Обратите внимание! Папа Римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией COVID-19. Грехи отпустят людям, которые покаются в течение 2021 года. Подробнее об этом – читайте здесь.

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Стоит заметить, что на Рождество Папа Римский не будет раздавать благословения "Urbi et Orbi" на площади святого Петра с центрального балкона собора.

Церемонию перенесли в Апостольский дворец. Ее будут транслировать в режиме онлайн с сурдопереводом.