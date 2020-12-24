Через пандемію COVID-19 Папа Римський Франциск проведе різдвяну службу з меншою кількістю вірян. Також задля безпеки там вжиють усіх необхідних заходів.

На месі дозволять перебувати невеликій кількості вірян та духовенства. Про це повідомляє DPA.

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Коли відбудеться служба

Різдвяна служба почнеться у Соборі святого Петра о 19:30. Такий час обрали для того, щоб завершити її до настання комендантської години. Натомість у попередні роки службу починали на 2 години пізніше.

Зверніть увагу! Папа Римський Франциск оголосив про спеціальну індульгенцію у зв'язку з пандемією COVID-19. Гріхи відпустять людям, які покаються протягом 2021 року. Детальніше про це – читайте тут.

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Варто зауважити, що на Різдво Папа Римський не роздаватиме благословення "Urbi et Orbi" на площі святого Петра з центрального балкону собору.

Церемонію перенесли до Апостольського палацу. Її транслюватимуть в режимі онлайн з сурдоперекладом.