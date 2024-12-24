Полиция в частности усилит надзор за автодорогами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Какие меры безопасности задействует полиция на праздники

Многие полицейские сейчас выполняют задачи на фронте, отметил заместитель начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский. Несмотря на это у Национальной полиции достаточно сил для усиления мер поддержки правопорядка на период рождественско-новогодних праздников.

В период Рождества меры безопасности планируют усилить возле культовых сооружений. В Новый год полиция усилит надзор за местами массового скопления людей, площадями, где установлены новогодние ёлки.

Также полиция планирует обеспечить усиленный надзор за автодорогами. Технические подразделения и службы оперативного реагирования будут работать круглосуточно.

По пиротехнике, то напоминаем, что сейчас ее продажа и использование запрещено. Соответственно полиция будет реагировать на такие вещи.

Сердинский также отметил, что комендантский час пока действует по-прежнему, никаких решений об изменениях не было. Полиция по-прежнему будет следить за его соблюдением.