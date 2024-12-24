Поліція зокрема посилить нагляд за автошляхами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Які заходи безпеки задіє поліція на свята

Багато поліцейських зараз виконують завдання на фронті, зазначив заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський. Попри це у Національної поліції достатньо сил для посилення заходів підтримки правопорядку на період різдвяно-новорічних свят.

У період Різдва заходи безпеки планують посилити біля культових споруд. У Новий рік поліція посилить нагляд за місцями масового скупчення людей, площами, де встановлені новорічні ялинки.

Також поліція планує забезпечити посилений нагляд за автошляхами. Технічні підрозділи та служби оперативного реагування будуть працювати цілодобово.

Щодо піротехніки, то нагадуємо, що наразі її продаж і використання заборонено. Відповідно поліція буде реагувати на такі речі.

Сердинський також зазначив, що комендантська година поки що діє як і раніше, ніяких рішень про зміни не було. Поліція як і раніше слідкуватиме за її дотриманням.