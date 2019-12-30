Рождественские сорта пива: варианты для гурманов

Во многих странах ни одно Рождество не обходится без пива. Зимой такой напиток не охлаждает, а наоборот – согревает.

Рождественское пиво чуть крепче, более прянное, а также туда добавляют разнообразные специи.

История рождественского пива

Традиция варить рождественские и зимние сорта пива насчитывает много сотен лет. В частности, в истории можно найти упоминания, как знаменитая немецкая монахиня XII века Хильдегарда Бингенская рекомендовала употреблять пиво особенно зимой. Ведь оно, по ее убеждению, может исцелить от многих болезней и его безопаснее пить, чем воду.

Кроме того, специальное пиво зимой варили викинги. К примеру, в Норвегии это было насыщенное солодовое пиво с добавлением можжевеловых ягод и местного хмеля. Таким пивом скандинавские воины прежде всего отмечали праздник Юл (зимнее солнцестояние), который считают предшественником многих современных праздничных традиций. А со временем Юл превратился в современное Рождество.

Что интересно, скандинавы стали и родоначальниками традиции варки рождественского пива в США. В частности, в XVII веке шведские поселенцы, которые жили в Делавэре, начали варить в зимний период особое пиво.

Обычно рождественское пиво является темным и плотным. Однако не следует забывать и о светлых сортах. Ведь первым пивом, которое маркетологи позиционировали как рождественское, был именно лагер. Сегодня такое пиво пользуется большой популярностью, в частности, в Бельгии и США. Согревает и дарит праздничное настроение оно не меньше, чем традиционные зимние эли.

Обо всех самых популярных и обособленных сортах рождественского пива – читайте далее.

Британский винтер-вормер

Раньше традиционным зимним пивом в Британии считали знаменитые бертонские эли, чье название происходит от английского городка Бертон-апон-Тренте. Однако со временем этот сорт пива в Британии подзабыли. Сегодня же на Туманном Альбионе к Рождеству варят так называемые Винтер-вормеры, что переводится как пиво, согревающее зимой. Обычно такое пиво является темным (от янтарного до коричневого цвета), достаточно крепким (5 – 8%) и солодовым. Имеет оно выраженный карамельный или тостовый солодовый вкус. В то же время отмечается слащавостью и выраженным присутствием алкоголя во вкусе. Хмель по большей части мягче, однако пряностей в английских вариантах, как правило, нет.

Американский рождественский эль

В США рождественское пиво отличается невероятным количеством специй. Используют здесь обычно самые разнообразные пряности: от обычных корицы, мускатного ореха и имбиря до лакрицы, перца, гвоздики и даже елочных веточек. Также часто добавляют другой сброженный сахар: патоку, мед, карамельный сахар, кленовый сироп.

Американские рождественские сорта пива являются весьма крепкими, а по рецептуре почти все – солодовые. Правда, есть и сухие (крепостью до 5 градусов) и сиропно-сладкие (вдвое прочнее). Кроме того, некоторые сорта варят из американского хмеля, аромат которого можно описать как черносмородиновый, колючий или хвойный.

Бельгийский рождественский эль

Многие считают, что традиция рождественского пива пришла именно из Бельгии. Как правило, в названиях бельгийских зимних сортов пива можно увидеть слова Noël (Рождество) или Hiver (Зима). В такое пиво, чтобы придать праздничной окраски, бельгийцы иногда добавляют специи, но меньше, чем в американском варианте, также используются апельсины.

Бельгийское рождественское пиво имеет выраженные сладовость, карамельность, хлебность и фруктовые эфиры. Говорят, что такое пиво стоит пить, медленно потягивая, холодными ветреными вечерами в рождественскую пору у камина.

Немецкое Weihnachtsbier

Такое пиво является сезонным и варят его только на рождественские праздники. Согласно закону о чистоте пива, принятом еще в 1516 году, в производстве следует использовать только три ингредиента – солод, воду и хмель. Как и в других странах, немецкое рождественское пиво пьют прежде всего, чтобы согреться. Поэтому производители его щедро приправляют различными пряностями. На цвет такое пиво – чаще всего красное, но бывает и янтарным и ореховым.

Ящиками с рождественским пивом немцы запасаются на все праздники. Пьют такой напиток лишь по-традиционному – из бокалов. Поэтому, если вы будете пить из бутылки, вас, мягко говоря, не поймут. А качество праздничного пива проверяют так: разливают напиток на дубовую скамью и садятся на нее в кожаных штанах. Если, вставая, они прилипнут и даже скамью за собой поднимут – значит, пиво удалось на славу.

Чешское рождественское пиво

В Чехии на Рождество принято варить крепкие сорта пива с «изюминкой». К примеру, местные пивовары экспериментируют и, используя средневековые рецепты, создают особый предрождественский лагер с медом. Или же, смешивая чешский солод и хмель из Орегона и добавляя калифорнийские дрожжи, варят цитрусовое пиво с лимонным вкусом. Особой популярностью в Чехии пользуется 14-градусный напиток из четырех видов карамельного солода. Ценность такого рождественского пива заключается еще и в том, что оно неплохо согревает. Чтобы проверить качество такого пива, чехи кладут на пенную шапку мелкую монетку, и она не должна упасть на дно кружки.

Еще одной изюминкой рождественской Чехии является то, что здесь можно получить Пивной паспорт и пройтись с ним по разным пивничками и пабами. А после дегустации страницы такого документа запестрят штампами поклонника рождественского пива.

Скандинавское пивное хюгге

В каждой скандинавской стране рождественское пиво варят по-своему. Так, в Финляндии выращивают много ржи, поэтому рождественское пиво здесь традиционно является ржаным. А в Норвегии в напиток вместе с хмелем добавляют можжевеловые ягоды. Заметим, что такой специфический вкус скандинавского рождественского напитка пользуется популярностью и во многих других странах.

К праздничному пиву принято подавать традиционные блюда из свинины, а также россыпь ванильного печенья и кексы с изюмом, кардамоном и цукатами. В Дании сочетают потребление рождественского напитка с игрой в бильярд. Шведы, со своей стороны, собираются шумными компаниями и поют "взрослые" задорные застольные песни.

Польское Piwogrzane

Во время зимних праздников в Польше пиво подогревают на огне и подают с гвоздикой и корицей, подслащая медом. Также в этой стране пользуются популярностью и другие особые рождественские сорта пива – обязательно с богатым вкусом специй, древесными нотками, карамельным или даже ореховым оттенком. Главное условие – отсутствие во вкусе ноток алкоголя.

Кроме того, в Польше существует традиция добавлять пиву разнообразные экстраординарные вкусы. В частности, поляки любят разбавлять напиток соком черной смородины и пить через соломинку. Также под Рождество здесь можно попробовать пиво с вишней и бананом, пиво копченое и цветное с сиропом.

Готовят на пиве в Польше и разнообразные вкусности. В частности, пивной суп, кнедлики в пиве, пивную рульку и даже пампушки на пивном тесте.

Заметим, что пиво в Польше принято распивать на центральных площадях крупных городов. А в Гданьске городские застолья даже открывают с боем так называемого пивного колокола.

Украинское рождественское пиво

Еще в давние времена в Украине варили особое рождественское пиво, а при Независимости эти традиции восстановили. Сегодня в Украине сезонные новинки варят как крупные пивоваренные компании, так и маленькие крафтовые заводики. Они предлагают пиво более крепкое, карамельно-пряное, хмельное, часто с ароматным букетом пряностей и специй. Обычно украинское рождественское пиво потребляют под традиционные зимние песни – колядки и щедривки.