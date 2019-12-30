Різдвяні сорти пива: варіанти для гурманів

У багатьох країнах жодне Різдво не обходиться без пива. Взимку такий напій не охолоджує, а навпаки - зігріває.

Різдвяне пиво є трохи міцнішим, більш пряним, а також туди додають різноманітні спеції.

Історія різдвяного пива

Традиція варити різдвяні та зимові сорти пива налічує багато сотень років. Зокрема, в історії можна віднайти згадки, як знаменита німецька черниця XII століття Хільдегарда Бінгенська рекомендувала споживати пиво особливо взимку. Адже воно, на її переконання, може зцілити від багатьох хвороб і його безпечніше пити, аніж воду.

Крім того, спеціальне пиво взимку варили вікінги. До прикладу, у Норвегії це було насичене солодове пиво з додаванням ялівцевих ягід і місцевого хмелю. Таким пивом скандинавські воїни передусім відзначали свято Юл (зимове сонцестояння), яке вважають попередником багатьох сучасних святкових традицій. А з часом Юл перетворився на сучасне Різдво.

Що цікаво, скандинави стали й родоначальниками традиції варіння різдвяного пива у США. Зокрема, у XVII столітті шведські поселенці, що мешкали в Делавері, почали варити в зимовий період особливе пиво.

Зазвичай різдвяне пиво є темним і щільним. Проте не слід забувати й про світлі сорти. Адже першим пивом, яке маркетологи позиціонували як різдвяне, був саме лагер. Сьогодні таке пиво користується неабиякою популярністю, зокрема, у Бельгії та США. Зігріває та дарує святковий настрій воно не менше, аніж традиційні зимові елі.

Про всі найпопулярніші та найособливіші сорти різдвяного пива – читайте далі.

Британський вінтер-вормер

Раніше традиційним зимовим пивом у Британії вважали знамениті бьортонські елі, чия назва походить від англійського містечка Бьортон-апон-Тренте. Проте з часом цей стиль пива у Британії підзабули. Сьогодні ж на Туманному Альбіоні до Різдва варять так звані вінтер-вормери, що перекладається як пиво, що зігріває взимку. Зазвичай таке пиво є темним (від бурштинового до коричневого кольору), досить міцним (5 – 8%) та солодовим. Має воно виражений карамельний або тостовий солодовий смак. Водночас відзначається солодкавістю та вираженою присутністю алкоголю у смаку. Хміль здебільшого є м'якшим, натомість прянощів в англійських варіантах, як правило, немає.

Американський різдвяний ель

У США різдвяне пиво вирізняється неймовірною кількістю спецій. Використовують тут зазвичай найрізноманітніші прянощі: від звичайних кориці, мускатного горіха та імбиру до лакриці, перцю, гвоздики та навіть ялинкових гілочок. Також часто додають інші зброджуванні цукри: патоку, мед, карамельний цукор, кленовий сироп.

Американські різдвяні сорти пиво є вельми міцними, а за рецептурою майже всі – солодові. Щоправда, є і сухі (міцністю до 5 градусів) і сиропно-солодкі (удвічі міцніші). Крім того, деякі сорти варять з американського хмелю, аромат якого можна описати як чорносмородиновий, колючий або хвойний.

Бельгійський різдвяний ель

Багато хто вважає, що традиція різдвяного пива прийшла саме з Бельгії. Як правило, у назвах бельгійських зимових сортів пива можна побачити слова Noël (Різдво) або Hiver (Зима). В таке пиво, аби надати святкової забарвленості, бельгійці іноді додають спеції, але менше, аніж в американському варіанті, також використовуються апельсини.

Бельгійське різдвяне пиво має виражені солодовість, карамельність, хлібність і фруктові ефіри. Кажуть, що таке пиво варто пити, повільно потягуючи, холодними вітряними вечорами в різдвяну пору біля каміна.

Німецьке Weihnachtsbier

Таке пиво є сезонним і варять його лише на різдвяні свята. Відповідно до закону про чистоту пива, який ухвалили ще в 1516 році, у виробництві слід використовувати лише три інгредієнти – солод, воду та хміль. Як і в інших країнах, німецьке різдвяне пиво п’ють передусім, аби зігрітися. Тому виробники його щедро приправляють різноманітними прянощами. На колір таке пиво – найчастіше червоне, але буває і бурштиновим і горіховим.

Ящиками з різдвяним пивом німці запасаються на всі свята. П’ють такий напій лише по-традиційному – з кухолів. Тому, якщо ви питимете з пляшки, вас, м’яко кажучи, не зрозуміють. А якість святкового пива перевіряють так: розливають напій на дубову лаву та сідають на неї в шкіряних штанях. Якщо, встаючи, вони прилипнуть і навіть лаву за собою піднімуть – отже, пиво вдалося на славу.

Чеське різдвяне пиво

У Чехії на Різдво прийнято варити міцні сорти пива «з родзинкою». До прикладу, місцеві пивовари експериментують і, використовуючи середньовічні рецепти, створюють особливий передріздвяний лагер з медом. Або ж, змішуючи чеський солод і хміль з Орегону та додаючи каліфорнійські дріжджі, варять цитрусове пиво з лимонним смаком. Особливою популярністю у Чехії користується 14-градусний напій з чотирьох видів карамельного солоду. Цінність такого різдвяного пива полягає ще й у тому, що воно непогано зігріває. Аби перевірити якість такого пива, чехи кладуть на пінну шапку дрібну монетку, і вона не повинна впасти на дно кухля.

Ще однією цікавинкою різдвяної Чехії є те, що тут можна отримати Пивний паспорт і пройтися з ним різними пивничками та пабами. А після дегустації сторінки такого документу зарясніють штампами шанувальника різдвяного пива.

Скандинавське пивне хюгге

У кожній скандинавській країні різдвяне пиво варять по-своєму. Так, у Фінляндії вирощують багато жита, тому різдвяне пиво тут традиційно є житнім. А у Норвегії в напій разом із хмелем додають ялівцеві ягоди. Зауважимо, що такий специфічний смак скандинавського різдвяного напою користується популярністю й у багатьох інших країнах.

До святкового пива прийнято подавати традиційні страви зі свинини, а також розсип ванільного печива та кекси з родзинками, кардамоном і цукатами. У Данії поєднують споживання різдвяного напою з грою в більярд. Шведи, зі свого боку, збираються галасливими компаніями та співають "дорослі" завзяті застільні пісні.

Польське Piwogrzane

Під час зимових свят у Польщі пиво підігрівають на вогні і подають з гвоздикою та корицею, підсолоджуючи медом. Також у цій країні користуються популярністю й інші особливі різдвяні сорти пива – обов'язково з багатим смаком спецій, деревними нотками, карамельним або навіть горіховим відтінком. Головна умова – відсутність в смаку ноток алкоголю.

Крім того, у Польщі існує традиція додавати пиву різноманітні екстраординарні смаки. Зокрема, поляки полюбляють розбавляти напій соком чорної смородини та пити через соломинку. Також під Різдво тут можна спробувати пиво з вишнею та бананом, пиво копчене та кольорове з сиропом.

Готують на пиві у Польщі й різноманітні смаколики. Зокрема, пивний суп, кнедлики в пиві, пивну рульку та навіть пампухи на пивному тісті.

Зауважимо, що пиво у Польщі прийнято розпивати на центральних площах великих міст. А у Гданську міські застілля навіть відкривають з боєм так званого пивного дзвону.

Українське різдвяне пиво

Ще у давні часи в Україні варили особливе різдвяне пиво, а за Незалежності ці традиції відновили. Сьогодні в Україні сезонні новинки варять як великі пивоварні компанії, так і маленькі крафтові заводики. Пропонують вони пиво більш міцне, карамельно-пряне, хмільне, часто з ароматним букетом прянощів і спецій. Зазвичай українське різдвяне пиво споживають під традиційні зимові пісні – колядки та щедрівки.