Рождественский эксперимент: Как приготовить Святую вечерю за 200 гривен

Считается, что подготовить 12 блюд на Сочельник – это большой удар по кошельку. Но журналисты 24 канала решили попробовать приготовить блюда для Рождественского стола всего за 200 гривен.

По расчетам среднестатистическая украинская семья может выделить на праздничный стол 200 гривен из 3,5 тысяч минимальной зарплаты.

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Мы решили не покупать дорогие заморские ананасы, а готовить стандартный украинский стол. Сперва, необходимо купить соление. Продавщица рассказала, что к праздникам цены преимущественно увеличиваются. На овощи – редко, а вот на цитрусовые: апельсины, мандарины, а также ананасы цены подросли.

Поэтому за 150 граммов квашеной капусты, три огурца и помидоры мы отдали всего 29 гривен. Далее следуем выбирать картофель, свеклу, морковь, фасоль и шампиньоны. Именно из этих ингредиентов будет состоять наш праздничный стол. Кроме солений, наскоро придумываем себе праздничное меню, которое будет рассчитано на одного человека.



Квашеная капуста

Кроме того берем 2,5 килограмма картофеля за 25 гривен, еще покупаем килограмм свеклы за 60 гривен, банку фасоли и пол кило шампиньонов. В конце концов, бюджета на 12 рождественских блюд нам не хватило. Но выяснилось: 200 гривен вполне хватит, чтобы приготовить 10 скромных, но вкусных.

Итак, за 200 гривен удастся поставить на праздничный стол: хрустящие огурцы, сочные помидоры, запеченные шампиньоны, манящий винегрет, ароматную картошечку, пухлые вареники с капустой и картошкой, салат из свеклы. На все это мы потратили 160 гривен, а еще 40 оставили для главного блюда Рождества – кутьи.