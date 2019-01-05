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      Різдвяний експеримент: як приготувати Святу вечерю за 200 гривень

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      Вважається, що підготувати 12 страв на Святвечір – це великий удар по гаманцю. Але журналісти 24 каналу вирішили спробувати приготувати страви для Різдвяного столу всього за 200 гривень.

      За розрахунками середньостатистична українська родина може виділити на святковий стіл 200 гривень з 3,5 тисячі мінімальної зарплати. 

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      Ми вирішили не купувати заморські дорогі ананаси, а готувати стандартний український стіл. Спершу, необхідно купити соління. Продавчиня розповіла, що до свят ціни переважно збільшуються. На овочі – рідко, а от на цитрусові: апельсини мандарини, а також ананаси ціни підросли.

      Відтак за 150 грамів квашеної капусти, три огірки та помідори ми віддали всього 29 гривень. Далі прямуємо обирати картоплю, буряк, моркву, квасолю і печериці. Саме з цих інгредієнтів буде складатися наш святковий стіл. Окрім солінь, нашвидкуруч вигадуємо собі святкове меню, яке буде розраховано на одну людину.

      Квашена капуста
      Квашена капуста

      Окрім того беремо 2,5 кілограма картоплі за 25 гривень, ще купуємо кілограм буряка за 60 гривень, банку квасолі та пів кіло печериць. Врешті-решт, бюджету на 12 різдвяних страв нам не вистачило. Але з'ясувалося: 200 гривень цілком вистачить, аби приготувати 10 скромних, але смачних.

      Отже, за 200 гривень вдасться поставити на святковий стіл: хрумкі огірки, соковиті помідори, запечені печериці, звабливий вінегрет, духмяна картопелька, пухкі вареники з капустою та картоплею, салат з буряка. На все це ми витратили 160 гривень, а ще 40 залишили для головної страви Різдва – куті.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Різдво Релігія Традиції Українські традиції Мінімальна зарплата Журналісти
      Джерело: 24 канал
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