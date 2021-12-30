Такой информацией поделились на фейсбуке-странице операции Объединенных сил. Там уточнили, что данные об отсутствии вражеских атак актуальны на 17:00.

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Военные ВСУ контролируют ситуацию

Помимо этого, пресс-служба ООС подчеркнула, что украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России. "Вместе к победе. Слава Украине", – отметили в сообщении.

Обратите внимание! О том, нарушали ли пророссийские боевики договоренности о тишине уже после 17:00, в ООС должны сообщить на следующий день – в утренней сводке. Обычно ее публикуют около 7:00.

Действительно ли на Донбассе действует перемирие

Отметим, что всеобъемлющий режим прекращения огня официально начал действовать на Донбассе еще 27 июля 2020 года. Тогда об этом удалось договориться в Трехсторонней контактной группе. Впрочем, даже после этого боевики продолжали обстреливать позиции ВСУ. Из-за вражеских атак погибали украинские воины. К сожалению, за 2021 год Украина потеряла 76 своих защитников.

22 декабря 2021 года Трехсторонняя контактная группа провела заседание, на котором договорились возобновить перемирие. У Зеленского заявили, что надеются на спокойные зимние праздники в зоне проведения ООС. Впрочем, боевики не открывали огонь только в день заседания ТКГ. После этого они дальше игнорировали договоренности – до сегодняшнего дня, 30 декабря.

Отметим, что ВСУ открывают огонь только в ответ на обстрелы противника. Только так удается вынудить боевиков прекратить опасные атаки. При этом украинские военные не применяют вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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Текст сообщения на странице ООС в фейсбуке:

Вечерняя сводка ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 30 декабря 2021 года. Слава Украине! С начала суток со стороны вооруженных формирований России нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе! Слава Украине!