Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, которая судится с НБУ за отмену выговора, который еще несколько месяцев назад получила от работодателя, на самом деле может потребовать выплатить ей многотысячные премии.

Об этом в своем блоге на "Цензор.Нет" пишет журналист Сергей Лямец.

По его мнению, моральных оснований судиться с НБУ в целом и Советом НБУ в частности у Рожковой нет никаких. Журналист отметил, что она, по одной версии, может "страховаться" от возможного увольнения, поскольку после следующего выговора будет уволена.

"Но есть и другая версия. Она предусматривает, что возможна "личная страховка" – это отнюдь не главная причина начала боевых действий. Источники, близкие к Нацбанку, намекнули: иск чиновницы может преследовать более "высокую" цель: сорвать приезд миссии МВФ в Украину под предлогом кадровых междоусобиц в центробанке. Фактически, может повториться сценарий, разыгранный вокруг увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия. Его вроде бы добровольная отставка была трактована как посягательство на независимость НБУ и де-факто сорвала размещения украинских евробондов. Теперь ставки еще выше. Вопрос стоит ребром: кто будет контролировать денежный оборот страны?" – отмечает журналист.

По его словам, косвенным подтверждением этой гипотезы может быть дата подачи иска, поскольку Рожкова подала его не сразу после вынесения взыскания, а много дней спустя – во время приезда очередной миссии Фонда.

"Неважно, что срыв миссии повредит также президенту, премьеру и всем, кто в последние месяцы пытался договориться о выделении денег для Украины. Если эта версия верна, то выглядит она как неуместный фарс. Для полноты впечатления не хватает еще, чтобы Рожкова произнесла фразу: "МВФ – это я... в кресле заместителя председателя", а то и председателя правления НБУ. Но предположим, что все это не так, что никто и не собирался срывать миссию МВФ. Скажете, тогда все нормально? Я считаю, что нет", – пишет Лямец.

Журналист отметил, что новый глава Набцанка Кирилл Шевченко, в отличие от своего предшественника Якова Смолия, будет действовать гораздо более решительно, поскольку от НБУ ждут конкретных реформ, а не продолжение роли пассивного участника. В связи с этим, он может избавиться от Рожковой, как от "подрывного элемента", который дискредитирует работу команды, выполняет свои, а не командные решения.

"Когда Совет Нацбанка вынес Рожковой выговор, она решила обжаловать это в суде. По слухам, она требует возврата социально-административного пакета, иначе отношения с международными институтами будут разорваны. Если эта мания величия будет прогрессировать, то действительно, на следующем этапе придется опасаться от него иска к НБУ за выплату многомиллионной премии, как иронизируют коллеги из "Обозревателя", "за доведение банка "Платинум" до банкротства. Качать государство в своих собственных интересах – уже стало трендовой штукой в ​​среде чиновников "порошенковского призыва". Может Петру Алексеевичу наконец вразумить своих бывших соратников? Считаю, что по примеру Рожковой должны последовать все министры и заместители министров. Особенно если они что-то успешно развалили. Особенно если остались в стороне, когда нужно было действовать. Ведь если можно Витренко (экс-топ-чиновник "Нафтогаза", который подал иск на 94 миллионов гривен) и Рожковой, наверное можно и всем остальным", – иронизирует журналист.

Ссылаясь на собственные источники, он отметил, что перспективы иска Рожковой в Совет НБУ "оптимистичные".

"Ее иск попал на рассмотрение к судье Любви Бортащук. По данным открытых источников, она вполне современный человек, хорошо понимает, насколько сложно работать в государственной власти в наши дни. Очень интересно, что будет дальше", – добавил Лямец.