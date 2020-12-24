Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, яка судиться з НБУ за скасування догани, яку ще кілька місяців тому отримала від роботодавця, насправді може зажадати виплатити їй багатотисячні премії.

Про це у своєму блозі на "Цензор.Нет" пише журналіст Сергій Лямець.

На його думку, моральних підстав судитися з НБУ загалом і Радою НБУ зокрема у Рожкової немає ніяких. Журналіст зазначив, що вона, за однією версією, може "страхуватися" від можливого звільнення, оскільки після наступної догани буде звільнена.



"Але є й інша версія. Вона передбачає, що можлива "особиста страховка" – це аж ніяк не головна причина початку бойових дій. Джерела, близькі до Нацбанку, натякнули: позов чиновниці може переслідувати більш "високу" мету: зірвати приїзд місії МВФ в Україну під приводом кадрових міжусобиць у центробанку. Фактично, може повторитися сценарій, розіграний навколо звільнення ексглави НБУ Якова Смолія. Його начебто добровільна відставка була трактована як посягання на незалежність НБУ й де-факто зірвала розміщення українських євробондів. Тепер ставки ще вищі. Питання стоїть рубом: хто контролюватиме грошовий обіг країни?" – зазначає журналіст.



За його словами, непрямим підтвердженням цієї гіпотези може бути дата подачі позову, оскільки Рожкова подала його не відразу після винесення стягнення, а багато днів по тому – під час приїзду чергової місії Фонду.



"Неважливо, що зрив місії зашкодить також президенту, прем'єру й усім, хто в останні місяці намагався домовитися про виділення грошей для України. Якщо ця версія правильна, то виглядає вона як недоречний фарс. Для повноти враження не вистачає ще, щоб Рожкова вимовила фразу: "МВФ – це я... у кріслі заступника голови", а то й голови правління НБУ. Та припустимо, що все це не так, що ніхто й не збирався зривати місію МВФ. Скажете, тоді все нормально? Я вважаю, що ні", – пише Лямець.



Журналіст зазначив, що новий глава Набцанку Кирило Шевченко, на відміну від свого попередника Якова Смолія, буде діяти набагато рішучіше, оскільки від НБУ чекають конкретних реформ, а не продовження ролі пасивного учасника. У зв'язку з цим, він може позбутися Рожкової, як від "підривного елементу", який дискредитує роботу команди, що виконує свої, а не командні рішення.



"Коли Рада Нацбанку винесла Рожковій догану, вона вирішила оскаржити це в суді. З чуток, вона вимагає повернення соціально-адміністративного пакета, в іншому разі відносини з міжнародними інститутами будуть розірвані. Якщо ця манія величі буде прогресувати, то дійсно, на наступному етапі доведеться побоюватися від нього позову до НБУ за виплату багатомільйонної премії, як іронізують колеги з "Обозревателя", "за доведення банку "Платинум" до банкрутства. Качати державу у своїх власних інтересах – вже стало трендовою штукою в середовищі чиновників "порошенківського призову". Може Петру Олексійовичу нарешті надоумити своїх колишніх соратників? Вважаю, що за прикладом Рожкової повинні послідувати всі міністри й заступники міністрів. Особливо якщо вони щось успішно розвалили. Особливо якщо залишилися в стороні, коли потрібно було діяти. Адже якщо можна Вітренку (екстоп-чиновник "Нафтогазу", який подав позов на 94 мільйони гривень) і Рожковій, напевно можна й усім іншим", – іронізує журналіст.

Посилаючись на власні джерела, він зазначив, що перспективи позову Рожкової до Ради НБУ "найоптимістичніші".

"Її позов потрапив на розгляд до судді Любові Бортащук. За даними відкритих джерел, вона цілком сучасна людина, яка добре розуміє, наскільки складно працювати в структурі державної влади в наші дні. Дуже цікаво, що буде далі", – додав Лямець.