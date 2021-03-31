Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова задекларировала в 2020 году 3,5 миллиона гривен заработной платы. Согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, большую часть дохода Рожковой по 2020 год составляет зарплата – 3, 566 миллиона гривен.

Стоит отметить, что Рожкова является обладательницей ряда дорогих часов. Так, в ее декларации указаны часы OMEGA стоимостью 228 тыс. гривен (приобретены в 2016 году).



Фото от 07.02.2018

Chopard стоимостью 145 тысяч гривен, приобретены в 2017 году



Часы Ulysse Nardin стоимостью 260 тысяч гривен (приобретены в 2018 году)



Фото от 25.09.2019



HYSEK за 170 тисяч гривен, приобретены в 2019 году



Фото от 16.01.2020

А также Antoine Preziuso. Стоимость последних Рожкова не указала, однако по официальным данным, она составляет от 250 тысяч долларов, а с драгоценными камнями – от 450 тысяч долларов. В переводе на украинскую гривну – от 6 млн гривен и 12,5 млн грн, соответственно.



Фото от 18.05.2018

Каким образом, при официальной зарплате 3,5 млн грн в год можно позволить себе часы, стоимость которых превышает годовую зарплату в несколько раз – вопрос остается открытым.

Часы Екатерины Рожковой неустановленных марок:

Также согласно декларации Рожковой, сумма наличных, которая хранится у нее дома составляет 250 тыс. долларов и 17 тыс. Евро – в три раза больше, чем банковские сбережения: в Платинум Банке у Рожковой лежит 182 гривны и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке – 743,440 тыс. гривен, в банке "Кредит Днепр" – 1,7 тыс. долларов; кроме того, в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривен.

Стоит отметить, что Рожкова за 2020 год получила в 10 раз больше зарплаты, чем президент Владимир Зеленский.