Перша заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова задекларувала у 2020 році 3,5 мільйона гривень заробітної плати. Згідно з даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, більшу частину доходу Рожкової за 2020 рік становить зарплата – 3,566 мільйона гривень.

Варто відзначити, що Рожкова є власницею низки дорогих годинників. Так, в її декларації зазначено години OMEGA вартістю 228 тисяч гривень (придбаний у 2016 році).



Фото від 07.02.2018

Chopard вартістю 145 тисяч гривень, придбаний у 2017 році

Годинник Ulysse Nardin вартістю 260 тисяч гривень (куплений у 2018 році)



Фото від 25.09.2019



HYSEK за 170 тисяч гривень, придбаний у 2019 році



Фото від 16.01.2020

А також Antoine Preziuso. Вартість останніх Рожкова не вказала, однак за офіційними даними, вона становить від 250 тисяч доларів, а з дорогоцінними каменями – від 450 тисяч доларів. У гривнях це становить від 6 мільйонів і 12,5 мільйонів відповідно.



Фото від 18.05.2018

Як при офіційній зарплаті 3,5 мільйона гривень на рік можна, дозволити собі годинники, вартість яких перевищує річну зарплату в кілька разів – питання залишається відкритим.

Годинники Катерини Рожкової невстановлених марок:

Також, згідно з декларацією Рожкової, сума готівки, яка зберігається у неї вдома становить 250 тисяч доларів і 17 тисяч євро – у три рази більше, ніж банківські заощадження. У "Платинум Банку" в Рожкової лежить 182 гривні і 1 575 тисяч доларів, в "Ощадбанку" – 743 440 гривень, у банку "Кредит Дніпро" – 1 700 доларів.

Крім того, в Корпоративному недержавному пенсійному фонді (КНПФ) НБУ є 695 155 гривень. Варто відзначити, що Рожкова за 2020 рік отримала в 10 разів більше зарплати ніж президент Володимир Зеленський.