Розничная торговля сигаретами наполовину нелегальна

Финансистам, налоговикам, народным депутатам и предпринимателям снова не удалось договориться о том, кто должен уплачивать пятипроцентный акциз с продажи табачных изделий.

По подсчетам экспертов, из-за теневого оборота государственный и местные бюджеты и до сих пор недополучают около 2 миллиардов гривен в год. Напомним, что глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев во время прошлого заседания поручил депутатам определиться с системой налогообложения и как можно быстрее его рассмотреть.

"Проблема существует, действительно 50% розничного акциза не поступает в местный бюджет, и это проблема местных бюджетов. Связано это с тем, что розничная сеть табачных изделий уклоняется от налогообложения, и делает это системно, и, по нашим подсчетам, 2 млрд грн не поступает в бюджет в связи с этими правонарушениями. Вопрос: "Что делать?" обсуждается в подкомитете, где обсуждается табак и его правовое регулирование. Я уверен, что в ближайшее время соответствующие законопроекты будут поданы в комитет и мы их рассмотрим", – отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Предлагалось сначала перенести эти 5% акциз на оптовика, но эта позиция не нашла поддержки у депутатов. Также они предложили перенести его на производителя, поскольку это улучшит администрирование этого акциза до 100%. У нас производители платят все налоги и не смогут уклоняться от этого налога. Это даст то, что органы местного самоуправления получат на 2 млрд грн больше налогов по всей территории Украины,

– объяснил председатель парламентского подкомитета по вопросам акцизного налога Алексей Ковалев.

Несмотря на то, что инициативу о переносе уплаты 5% акциза на производителя поддержали и в Минфине, и в налоговой и профильном комитете, некоторые депутаты во время обсуждения от этого предложения отказались.

"Это был Холодов и Устенко. Хотя на предыдущей группе они поддерживали позицию по уплате именно производителями 5% акциза", – добавил Алексей Ковалев.

Все зависит от деталей, политически оно выглядит логично, но не до конца. Мы видим, что качество сборов самой налоговой оставляет желать лучшего. Я считаю, что налоговая должна развиваться,

– отметил член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

То, как реформировать систему уплаты розничного акциза с продажи сигарет, будут обсуждать и во время последующих заседаний рабочих групп. Если решение примут, то миллиарды гривен выйдут из тени и наполнят бюджет, убеждены представители рынка.

Напомним, что против депутата Холодова НАБУ открыто уголовное производство в отношении совершения преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением спустя. Программа "Схемы" установила что семья депутата Холодова имела отношение к полному циклу дистрибуции сигарет и в связи с этим имеет прямой конфликт интересов в налоговом комитете ВРУ.