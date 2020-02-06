13:34
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020

      Роздрібна торгівля сигаретами наполовину нелегальна

      Нова тема 37 Читать новость на русском

      Фінансистам, податківцям, народним депутатам та підприємцям знову не вдалося домовитися про те, хто має сплачувати п’ятивідсотковий акциз з продажу тютюнових виробів.

      За підрахунками експертів, через тіньовий обіг державний та місцеві бюджети й досі недоотримують близько 2 мільярдів гривень на рік. Нагадаємо, що голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев під час минулого засідання доручив депутатам визначитися із системою оподаткування та якомога швидше її розглянути.

      "Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано це з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно, і, за нашими підрахунками, 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями. Питання: "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання. Я впевнений, що найближчим часом відповідні законопроєкти будуть подані до комітету і ми їх розглянемо", – зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

      Пропонувалось спочатку перенести ці 5% акциз на оптовика, але ця позиція не знайшла підтримки у депутатів. Також вони запропонували перенести його на виробника, оскільки це покращить адміністрування цього акцизу до 100%. У нас виробники сплачують усі податки і не зможуть ухилятись від цього податку. Це дасть те, що органи місцевого самоврядування отримають на 2 млрд грн більше податків по всій території України,
      – пояснив голова парламентського підкомітету з питань акцизного податку Олексій Ковальов.

      Попри те, що ініціативу щодо перенесення сплати 5% акцизу на виробника підтримали і у Мінфіні, і податковій і профільному комітеті, деякі депутати під час обговорення від цієї пропозиції відмовилися.

      "Це був Холодов і Устенко. Хоча на попередній групі вони підтримували позицію щодо сплати саме виробниками 5% акцизу", – додав Олексій Ковальов.

      Все залежить від деталей, політично воно виглядає логічно, але не до кінця. Ми бачимо, що якість зборів самої податкової залишає бажати кращого. Я вважаю, що податкова повинна розвиватися,
      – зазначив член парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов.

      Про те, як реформувати систему сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет обговорюватимуть і під час наступних засіданнях робочих груп. Якщо рішення ухвалять, то мільярди гривень вийдуть з тіні і наповнять бюджет, переконані представники ринку.

      Нагадаємо, що проти депутата Холодова НАБУ відкрито кримінальне провадження щодо вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем через. Програма "Схеми" встановила що родина депутата Холодова мах стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок і у зв’язку з цим має прям конфлікт інтересів у податковому комітеті ВРУ.

      Злетів у яр і розвалився: усе, що відомо про аварію літака у Стамбулі – фото і відео
      сьогодні
      22248
      Теги: Тютюн Данило Гетманцев
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:33 Депутати провалили скасування закону про середню освіту 2020: деталі
      Ростислав Струтинський 21800
      сьогодні , 12:01 Трампа врятовано: кому з президентів США було оголошено імпічмент
      Ярослав Голобородько 747
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      792
      3 лютого , 17:05 Влада одного з італійських міст продає будинки за 1 євро: деталі
      Ростислав Струтинський 9213
      сьогодні , 12:00 Вирішальний бій за українську землю
      Сергій Фурса 559
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук