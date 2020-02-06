Роздрібна торгівля сигаретами наполовину нелегальна

Фінансистам, податківцям, народним депутатам та підприємцям знову не вдалося домовитися про те, хто має сплачувати п’ятивідсотковий акциз з продажу тютюнових виробів.

За підрахунками експертів, через тіньовий обіг державний та місцеві бюджети й досі недоотримують близько 2 мільярдів гривень на рік. Нагадаємо, що голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев під час минулого засідання доручив депутатам визначитися із системою оподаткування та якомога швидше її розглянути.

"Проблема існує, дійсно 50% роздрібного акцизу не надходить до місцевого бюджету і це проблема місцевих бюджетів. Пов’язано це з тим, що роздрібна мережа тютюнових виробів ухиляється від оподаткування і робить це системно, і, за нашими підрахунками, 2 млрд грн не надходить до бюджету у зв’язку з цими правопорушеннями. Питання: "Що робити?" обговорюється в підкомітеті, де обговорюється тютюн і його правове регулювання. Я впевнений, що найближчим часом відповідні законопроєкти будуть подані до комітету і ми їх розглянемо", – зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Пропонувалось спочатку перенести ці 5% акциз на оптовика, але ця позиція не знайшла підтримки у депутатів. Також вони запропонували перенести його на виробника, оскільки це покращить адміністрування цього акцизу до 100%. У нас виробники сплачують усі податки і не зможуть ухилятись від цього податку. Це дасть те, що органи місцевого самоврядування отримають на 2 млрд грн більше податків по всій території України,

– пояснив голова парламентського підкомітету з питань акцизного податку Олексій Ковальов.

Попри те, що ініціативу щодо перенесення сплати 5% акцизу на виробника підтримали і у Мінфіні, і податковій і профільному комітеті, деякі депутати під час обговорення від цієї пропозиції відмовилися.

"Це був Холодов і Устенко. Хоча на попередній групі вони підтримували позицію щодо сплати саме виробниками 5% акцизу", – додав Олексій Ковальов.

Все залежить від деталей, політично воно виглядає логічно, але не до кінця. Ми бачимо, що якість зборів самої податкової залишає бажати кращого. Я вважаю, що податкова повинна розвиватися,

– зазначив член парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов.

Про те, як реформувати систему сплати роздрібного акцизу з продажу сигарет обговорюватимуть і під час наступних засіданнях робочих груп. Якщо рішення ухвалять, то мільярди гривень вийдуть з тіні і наповнять бюджет, переконані представники ринку.

Нагадаємо, що проти депутата Холодова НАБУ відкрито кримінальне провадження щодо вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем через. Програма "Схеми" встановила що родина депутата Холодова мах стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок і у зв’язку з цим має прям конфлікт інтересів у податковому комітеті ВРУ.