Розпуск Верховної Ради: що корисного встигли зробити парламентарі

Якщо президент Володимир Зеленський достроково не припинить повноваження парламенту, то через два місяці закінчиться десята сесія Верховної Ради. Підсумуємо, що корисного для бізнесу зробив чинний парламент за свою каденцію і, головне, що ще потрібно зробити.

Наповнення бюджету значною мірою залежить від підприємців. Тому надзвичайно потрібно дбати про сприятливі умови для бізнесу, розвиток економіки та інвестиційний клімат. Від цього залежить, чи будуть в нас гроші на армію, медицину, освіту, дороги.

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У 2015 році розмір єдиного соціального внеску зменшили до 22%. Це практично вдвічі. Такий крок назустріч підприємцям був зроблений заради детінізації, адже на той час зарплати у конвертах були масовим явищем. Бо податкове навантаження на виплату заробітної плати надвисоке.

Було багато опонентів цієї ідеї, всі рахували, скільки ж втратить пенсійний фонд. Але зниження ЄСВ принесло результати. Так, у перший рік бюджет отримав менше надходжень по ЄСВ, але не на 50%, як очікувалось, а на 35%. А через два роки надходження перевищили рівень 2015 року.

А ще хорошим фактором стало щорічне зростання надходжень по податку на доходи фізичних осіб. У 2015 році було 100 мільярдів, а у 2017 – 186, практично вдвічі. А що це означає? Я скажу вам – люди почали вірити державі, переходити на офіційну виплату зарплат, з якої чесно платяться податки.

І такий результат закономірний. Хочемо більше грошей в бюджет – потрібно працювати над детінізацією економіки. І у випадку з зарплатами в конверті зниження ЄСВ – це лише перший крок. В Україні податкове навантаження на оплату праці залишається занадто високим – 41,5%. Тобто, щоб працівник отримав тисячу гривень, роботодавцю потрібно витратити 1415 грн. Практично в півтора раза більше. В той час, як в інших країнах середній показник такого навантаження – 30% за даними організації економічного співробітництва та розвитку.



Хочемо більше грошей в бюджет – потрібно працювати над детінізацією економіки

Ще один крок, який важко переоцінити – у 2017 після численних змін ухвалених радою в податковий кодекс нарешті запроваджено єдиний електронний реєстр відшкодування ПДВ за принципом хронології подання заявок. Як було раніше? Для своїх, або для тих, хто поділився, ПДВ відшкодовувався зразу, а для всіх сумлінних – ні. Чекайте, поки будуть гроші, або поки до вас руки дійдуть, або приносьте хабар.

Тепер ПДВ відшкодовується автоматично, у хронологічному порядку (хто раніше потрапив в реєстр, той раніше й отримав), без корупційної складової. Прозорий та автоматичний реєстр створює рівні умови для кожного підприємця та полегшує ведення бізнесу в Україні.

З 2016 року також запрацював електронний кабінет платника податків. Ним користуються, як фізичні особи для сплати податків, перевірки реєстрів, так і юридичні. Підприємці подають звітність в ДФС, отримують стосовно податків, спілкуються з ДФС, реєструють податкові накладні тощо. Тепер не обов'язково ходити у податкову здавати звіти й стояти в чергах.

І хоча електронний кабінет з'явився у 2013 році, але те він майже не працював. Лише з 2016 року послуги кабінету можна назвати сервісом взагалі. Така ж ситуація була з Єдиним вікном на митниці до 2018 року. На папері Єдине вікно начебто існувало, але було зачинене. Замість спрощень та економії часу лише ускладнювало життя бізнесу.

Нарешті у 2018 році цей закон запрацював і тепер підприємець на контрольно-пропускному пункті спілкується лише з митником та прикордонником. Йому не потрібно контактувати зі всіма суміжними службами. А радіологи, ветеринари, екологи, харчовий чи фітосанітарний контроль тепер видають дозволи в електронному вигляді, які доступні в єдиній базі даних. А якщо через їх бездіяльність перевищується час, встановлений законом для таких процедур, починає працювати принцип "мовчазної згоди", і товар пропускають.

Користь Єдиного вікна для імпортерів та експортерів беззаперечна. Це спрощення процедур, економія часу, грошей, зусиль та нервів підприємців, що дозволить інвестувати ці ресурси у розвиток бізнесу, а не у боротьбу з чиновниками. І це ще одна перемога – зростання економіки та добробуту громадян.

Також депутати у першому читанні ухвалили спільний режим транзиту з країнами Європи, тобто наш митний безвіз. Інформацію про переміщувані вантажі будемо отримувати в електронній формі. Сподіваюсь ще в цьому парламенті проголосуємо законопроект в другому читанні, і зможемо частину схем на митниці зупинити.

І ще про одне "електронне" нововведення. З 2016 працює Система електронного адміністрування реалізації пального. Її удосконалюють, запроваджують окремий облік за переміщенням, облік в розрізі місць фактичного знаходження пального, а не просто по юридичній особі. Такі зміни покликані побороти "чорну" реалізацію спирту та пального.



Депутати ухвалили спільний режим транзиту з країнами Європи

За великим рахунком, більшість змін, які покращують умови для бізнесу та інвестиційний клімат, це речі, які так чи інакше пов'язанні з електронним адмініструванням. Де з'являється електронне адміністрування, там знижується корупція та кількість сірих схем. У фракції Самопомочі колеги часто кажуть: цифровізація вбиває корупцію, бо смартфону чи комп'ютеру хабар не даси. Тож запровадженням електронного адміністрування ми досягли відшкодовання ПДВ без хабарів, на митниці контролери не зловживають повноваженнями, з пальним та спиртом стало важче провертати незаконні оборудки.

Потрібно цей напрямок продовжувати, збільшувати кількість сфер, в яких запроваджується електронне адміністрування. Наприклад, зробити електронною акцизну марку для тютюнових та алкогольних виробів. Головним завданням запровадження електронної автоматизованої системи є ефективний контроль за рухом підакцизних товарів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від виробника до моменту реалізації їх кінцевому споживачу.

На готовий виріб наноситься унікальний код з 12 символів, у якому зашифровано інформацію про товар: хто виробник, коли виготовлено і так далі. Він дає можливість прослідкувати рух товару від виробника до магазину. Але головною особливістю є те, що за допомогою цього коду кожен покупець через програму в смартфоні чи СМС або зателефонувавши може перевірити легальність походження продукту, на який цей код задано.

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Це і детінізація, важче буде продавати контрафактний алкоголь і сигарети без сплати податків в бюджет. Тож роботи попереду багато: і податок на виведений капітал, і побудова сильної та чесної митної адміністрації, і подальша електронізація сервісів та інструментів контролю та зменшення можливостей для корупції. Адже комп'ютеру чи смартфону хабара не даси. Пропоную підприємцям таку національну ідею – сплачувати податки в Україні має стати легко, просто і головне – престижно! Будемо і далі працювати над цим.