"Розыск" несмотря на бронирование: юрист объяснила, что делать военнообязанным

Даже военнообязанные с бронированием иногда получают статус "розыск" из-за якобы нарушения учета. Это не всегда означает реальную проблему, ведь причиной могут быть технические ошибки или человеческий фактор.

Юрист Виктория Косюк в комментарии для "РБК-Украина" объяснил, нужно ли немедленно идти в ТЦК и как правильно действовать в такой ситуации.

Почему отметка "розыск" может появиться, если вы забронирован?

Во время мобилизации даже у военнообязанных с бронированием иногда появляется отметка "нарушение правил воинского учета", а статус "на учете" может измениться на "розыск".

В то же время, по словам юриста, это не всегда означает реальное нарушение, ведь причиной могут быть технические сбои или человеческий фактор.

Однако игнорировать статус "розыска" не стоит – это может привести к осложнениям при проверке документов. Поэтому сразу после обнаружения отметки "Нарушение правил воинского учета", целесообразно принять меры для выяснения точной причины.

Это позволит избежать недоразумений и при необходимости своевременно предоставить подтверждающие документы, в частности по бронированию, отмечает адвокат.

Как действовать забронированным мужчинам?

Как пояснила юрист, проверить причину такого статуса можно онлайн – в приложении Резерв+ иногда отображается соответствующая информация, хотя без детальных объяснений.

Для получения полной информации нужно обратиться в ТЦК, чтобы узнать основания внесения отметки и получить документы.

Сделать это можно несколькими способами:

лично явиться в ТЦК;

отправить письменное обращение по почте;

обратиться через адвоката, который подаст адвокатский запрос.

Согласно закону, обращение граждан рассматривается до одного месяца, но срок могут продлить до 45 дней. В то же время адвокатский запрос обычно ускоряет процесс – ответ должны предоставить в течение пяти рабочих дней.

Можно ли бронировать работника, который находится в розыске?