Почему военнообязанного могут объявить в розыск в Резерв+ и что делать
- Иногда военнообязанного могут ошибочного объявить в розыск.
- Экс-заместитель министра обороны Украины, руководитель Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив Екатерина Черногоренко объяснила, что делать в таком случае.
Военнообязанного могут объявить в розыск случайно. В таком случае есть возможность подать жалобу через Резерв+, чтобы этот статус сняли.
Об этом 24 Каналу рассказала экс-заместитель министра обороны Украины, руководитель Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив Екатерина Черногоренко, отметив, что в Резерве+ может появиться статус "в розыске". На это могут быть законные основания. Но иногда бывают ошибки.
Как снять статус "в розыске"?
По словам Черногоренко, бывают случаи, что оператор в ТЦК перепутает фамилию или допустит другую ошибку. Такие ситуации случаются из-за большой нагруженности.
Резерв + – это зеркало данных, с которым работает в реестре оператор с ТЦК. Гражданин видит, что розыск незаконный. Он может направить жалобу через Резерв+. Как правило, этот розыск аннулируют,
– отметила Черногоренко.
Если гражданин понимает, что розыск является легальным, то он сможет сразу оплатить штраф.
