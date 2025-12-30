Об этом 24 Каналу рассказала экс-заместитель министра обороны Украины, руководитель Программы цифровизации Высшей квалификационной комиссии судей Украины в Лаборатории законодательных инициатив Екатерина Черногоренко, отметив, что в Резерве+ может появиться статус "в розыске". На это могут быть законные основания. Но иногда бывают ошибки.

Как снять статус "в розыске"?

По словам Черногоренко, бывают случаи, что оператор в ТЦК перепутает фамилию или допустит другую ошибку. Такие ситуации случаются из-за большой нагруженности.

Резерв + – это зеркало данных, с которым работает в реестре оператор с ТЦК. Гражданин видит, что розыск незаконный. Он может направить жалобу через Резерв+. Как правило, этот розыск аннулируют,

– отметила Черногоренко.

Если гражданин понимает, что розыск является легальным, то он сможет сразу оплатить штраф.

