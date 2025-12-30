Чому військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук у Резерв+ і що робити

Військовозобов'язаного можуть оголосити у розшук випадково. У такому випадку є можливість подати скаргу через Резерв+, аби цей статус зняли.

Про це 24 Каналу розповіла ексзаступниця міністра оборони України, очільниця Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив Катерина Черногоренко, зауваживши, що у Резерві+ може з'явитися статус "у розшуку". На це можуть бути законні підстави. Але інколи бувають помилки.

До теми Нові правила для військовозобов'язаних: у ТЦК пояснили, який документ тепер головний

Як зняти статус "у розшуку"?

За словами Черногоренко, бувають випадки, що оператор в ТЦК переплутає прізвище чи припуститься іншої помилки. Такі ситуації трапляються через велику навантаженість.

Резерв+ – це дзеркало даних, з яким працює в реєстрі оператор з ТЦК. Громадянин бачить, що розшук незаконний. Він може направити скаргу через Резерв+. Як правило, цей розшук анулюють,

– зазначила Черногоренко.

Якщо громадянин розуміє, що розшук є легальним, то він матиме змогу одразу оплатити штраф.

Мобілізація в Україні: коротко