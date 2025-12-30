Чому військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук у Резерв+ і що робити
- Інколи військовозобов'язаного можуть помилкового оголосити в розшук.
- Ексзаступниця міністра оборони України, очільниця Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив Катерина Черногоренко пояснила, що робити в такому випадку.
Військовозобов'язаного можуть оголосити у розшук випадково. У такому випадку є можливість подати скаргу через Резерв+, аби цей статус зняли.
Про це 24 Каналу розповіла ексзаступниця міністра оборони України, очільниця Програми цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив Катерина Черногоренко, зауваживши, що у Резерві+ може з'явитися статус "у розшуку". На це можуть бути законні підстави. Але інколи бувають помилки.
Як зняти статус "у розшуку"?
За словами Черногоренко, бувають випадки, що оператор в ТЦК переплутає прізвище чи припуститься іншої помилки. Такі ситуації трапляються через велику навантаженість.
Резерв+ – це дзеркало даних, з яким працює в реєстрі оператор з ТЦК. Громадянин бачить, що розшук незаконний. Він може направити скаргу через Резерв+. Як правило, цей розшук анулюють,
– зазначила Черногоренко.
Якщо громадянин розуміє, що розшук є легальним, то він матиме змогу одразу оплатити штраф.
Мобілізація в Україні: коротко
- Юрист відповів, чи можливо отримати бронювання одразу при працевлаштуванні. Він пояснив, коли можна розпочати процедуру бронювання.
- Також в Україні поступово скасовують паперові військово-облікові документи. Поки що це стосується окремої категорії громадян.
- Нещодавно Міноборони ввело нову категорію відстрочок від мобілізації, яку можна оформити через Резерв+.