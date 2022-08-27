В Украину за месяц до празднования уже начали прибывать хасиды. Они опасаются трудностей с пересечением границы в канун праздника, поэтому решили приехать в Умань раньше времени.

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Паломников из Израиля не пугает война

Представитель фонда Раби Нахмана Ирина Рыбницкая пояснила, что для многих хасидов считается благодатью встретить еврейский Новый год у могилы Нахмана из Брацлава, которого они уважают как праведника. Для хасидов это благословение на следующий год.

Рыбницкая отметила, что из-за войны в Украину в Умань прибудет гораздо меньше хасидов, чем обычно, однако многих паломников не пугает война, ведь они живут в Израиле.

Скорее всего, в этом году не приедут женщины и дети, пожилые люди, молодежь. Но определенное количество паломников не устрашает ни война, ни боевые действия. Израиль тоже живет в аналогичных обстоятельствах. Меседж нашего руководства ясен – мы не можем призывать приезжать, мы обязаны предупредить обо всех опасностях. Город готовится и эта подготовка серьезная – есть укрытия и они будут функционировать,

– отметила Рыбницкая.

Правоохранители предостерегают хасидов от поездок в Украину

СБУ и Национальная полиция предостерегают хасидов от поездок в Украину. Причина этого проста – россияне могут устроить провокации для дестабилизации международных отношений и нанесения ущерба международному имиджу Украины.

Тем не менее, в Умани продолжается подготовка к приезду паломников, стремление которых отпраздновать Рош га-Шана не остановит даже полномасштабная война. В частности, правоохранители проводят антитеррористические и контрдиверсионные мероприятия. Однако прибывших в Украину призывают соблюдать все требования и правила безопасности.

Те, кто все же осмелится осуществить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантские часы, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов. Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник,

– говорится в заявлении СБУ.

Справка. Рош га-Шана является праздником начала нового года для исповедующих иудаизм. Ежегодно десятки тысяч сторонников хасидизма – одного из ответвлений этой религии, прибывают на этот праздник в Умань для того, чтобы отпраздновать его у могилы праведника Нахмана из Брацлава, уважаемого среди представителей этого течения.

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