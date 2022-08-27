До України вже почали прибувати хасиди за місяць до святкування. Вони побоюються труднощів з перетином кордону напередодні свята, тому вирішили приїхати в Умань завчасно.

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Паломників з Ізраїлю не лякає війна

Представниця фонду Рабі Нахмана Ірина Рибницька пояснила, що для багатьох хасидів вважається благодаттю зустріти єврейський Новий рік біля могили Нахмана із Брацлава, якого вони шанують як праведника. Для хасидів це благословення на наступний рік.

Рибницька зазначила, що через війну в Україні до Умані прибуде значно менше хасидів ніж зазвичай, однак багатьох паломників не лякає війна, адже вони живуть в Ізраїлі.

Скоріш за все, цього року не приїдуть жінки та діти, люди похилого віку, молодь. Але певну кількість паломників не лякає ні війна, ні бойові дії. Ізраїль теж живе в таких обставинах. Меседж нашого керівництва зрозумілий – ми не можемо закликати приїжджати, ми зобов’язані попередити про всі небезпеки. Місто готується і ця підготовка серйозна – є укриття і вони будуть функціонувати,

– зазначила Рибницька.

Правоохоронці застерігають хасидів від поїздок в Україну

СБУ та Національна поліція застерігають хасидів від поїздок в Україну. Причина цього проста – росіяни можуть влаштувати провокації для дестабілізації міжнародних відносин та завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Попри те в Умані триває підготовка до приїзду паломників, прагнення яких відсвяткувати Рош га-Шана не зупинить повномасштабна війна. Зокрема правоохоронці проводять антитерористичні та контрдиверсійні заходи. Однак тих, хто прибуде в Україну, закликають дотримуватися усіх вимог та правил безпеки.

Ті, хто все ж наважиться здійснити паломництво, мають неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів. Тільки так можливо мінімізувати наявні ризики для вірян у це важливе для єврейського народу свято,

– йдеться в заяві СБУ.

Довідка. Рош га-Шана є святом початку нового року для тих, хто сповідує іудаїзм. Щороку десятки тисяч прихильники хасидизму – одного з відгалужень цієї релігії, прибувають на це свято в Умань для того, аби відсвяткувати його біля могили праведника Нахмана із Брацлава, який є шанованим серед представників цієї течії.

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