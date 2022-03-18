О текущей ситуации в Северодонецком районе Луганщины рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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В Рубежном сложная ситуация

Сложная ситуация в Рубежном, которое отбивается от врага из последних сил,

– сообщил Гайдай.

Он отметил, что за ночь 18 марта произошло возгорание десяти домов и магазина. Кроме того, в результате атак россиян пострадали два человека.

Глава ОВА добавил, что в 05:00 захватчики снова открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Количество жертв и разрушений уточняют.

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