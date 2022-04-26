В Генштабе ВСУ подчеркнули, что самыми горячими точками сейчас являются три населенных пункта. Речь идет о Рубежном, Попасной, а также Курахове.

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Оккупанты обстреливают ВСУ из всего имеющегося оружия

Российские захватчики продолжают лупить по позициям наших военных. Для этого они используют минометы, ствольную артиллерию, РСЗО. Наносят удары они по абсолютно всей линии столкновения. В частности:

оккупанты ведут боевые действия в районе Рубежного на Северодонецком направлении;

что касается Попаснянского направления, то захватчики пытаются захватить Попасную, так что там продолжаются бои;

российские войска не оставляют попыток наступать на Авдеевском направлении, но там их попытки не увенчиваются успехом;

наступательные действия, которые тоже ничем для оккупантов не завершились, они пытались совершить в направлении Новомихайловки и Марьинки на Кураховском направлении.

Отметим, что не перестают обстреливать оккупанты район "Азовстали" в Мариуполе. Это делается для того, чтобы заблокировать наши подразделения.

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