У Генштабі ЗСУ наголосили, що найгарячішими точками зараз є три населені пункти. Мовиться про Рубіжне, Попасну, а також Курахово.
Читайте також Удар по Запоріжжю і знищені вороги на Херсонщині: основне за 62 день війни
Окупанти обстрілюють ЗСУ з усієї наявної зброї
Російські загарбники продовжують гатити по позиціях наших військових. Для цього вони використовують міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Завдають ударів вони по абсолютно всій лінії зіткнення. Зокрема:
- окупанти ведуть бойові дії у районі Рубіжного на Сєвєродонецькому напрямку;
- що стосується Попаснянського напрямку, то загарбники намагаються захопити Попасну, тож там тривають бої;
- російські війська не полишають спроб наступати на Авдіївському напрямку, але там їхні намагання не увінчуються успіхом;
- наступальні дії, які теж нічим для окупантів не завершилися, вони намагалися здійснити у напрямку Новомихайлівки та Мар'їнки на Курахівському напрямку.
Зазначимо, що не припиняють обстрілювати окупанти район "Азовсталі" у Маріуполі. Це робиться для того, щоб заблокувати там наші підрозділи.
Варте уваги – Росіянам наказали сильніше атакувати Україну: дивіться відео