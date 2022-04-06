Как отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов. К сожалению, есть погибший и раненые.

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В Рубежном от вражеских обстрелов погиб человек

Российские наемники продолжают бить по гражданскому населению. Так, в результате обстрелов в Рубежном погиб один человек и еще пятеро пострадали. Из-под завалов живыми удалось достать еще семерых людей. Известно также о разрушении 11 домов.

Кроме того, оккупанты били по Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Тошковке.

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