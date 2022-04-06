Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів. На жаль, є загиблий і поранені.
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У Рубіжному від ворожих обстрілів загинула людина
Російські найманці продовжують бити по цивільному населенню. Так, внаслідок обстрілів у Рубіжному загинула одна людина та ще п'ятеро постраждали. З-під завалів живими вдалося дістати ще сімох людей. Відомо також про руйнування 11 будинків.
Крім того, окупанти били по Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку та Тошківці.
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