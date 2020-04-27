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      Ручная обработка лозы и сбор винограда – "Таврия" меняет модель виноградарства.

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      Виноградники
      Виноградники

      Дом марочных коньяков "Таврия" меняет модель виноградарства, привлекая частных виноградарей. В Европе данная модель хорошо зарекомендовала себя, поскольку предполагает более бережную работу с лозой и ручной сбор урожая.

      По заказу завода, небольшие хозяйства и частные аграрии будут выращивать виноград без использования промышленной обработки. "Таврия", со своей стороны, предоставляет партнёрам: поддержку опытных агрономов, консультации авторитетных европейских виноградарей, контролирует качество, выкупает выращенный урожай винограда, – сообщает Delo.UA.

      Решение о переходе на contract growing принято вследствие значительного роста продаж крафтовых и марочных коньяков – в первом квартале 2020 года продажи этой продукции выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019. Общие продажи Дома марочных коньяков "Таврия" за 1-й квартал 2020 года выросли на 34% (в дал).

      "Сегодня в Украине много небольших аграрных хозяйств, которые бережно, с большой теплотой возделывают виноград, заботясь о каждом кусте. Использование подобной модели партнерства гарантирует нам наличие винограда, необходимого для создания наших напитков. А небольшие виноградники, в свою очередь, получают в нашем лице надежного покупателя и партнера", – объясняет Генеральный директор ДМК "Таврия", Андрей Сердюк.

      Сontract growing/farming* (с англ. – подрядное земледелие) – сельскохозяйственное производство на основе соглашения между покупателем и небольшими фермерскими хозяйствами, занимающимися выращиванием культур с использованием бережливых методов и технологий агрономии. Покупатель указывает требуемое количество и цену, а фермер соглашается поставить его в будущем. Контрактное виноградарство довольно популярный тренд в мировом крафтовом виноделии, в основе которого – лимитированный объем партий, авторские рецептуры и ручное производство.

      Дом марочных коньяков "Таврия" – одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки "Таврия" производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6 500 дубовых бочек. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. ДМК "Таврия" первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новости Украины Алкоголь
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