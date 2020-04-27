Ручна обробка лози і збір винограду: "Таврія" змінює модель виноградарства

Дім марочних коньяків "Таврія" змінює модель виноградарства, залучаючи приватних виноградарів. В Європі ця модель добре зарекомендувала себе, оскільки передбачає більш дбайливу роботу з лозою і ручне збирання врожаю.

На замовлення заводу, невеликі господарства і приватні аграрії будуть вирощувати виноград без використання промислової обробки. "Таврія", зі свого боку, надає партнерам: підтримку досвідчених агрономів, консультації авторитетних європейських виноградарів, контролює якість, викуповує вирощений урожай винограду, повідомляє Delo.UA.

Рішення про перехід на contract growing прийнято внаслідок значного зростання продажів крафтових та марочних коньяків – у першому кварталі 2020 року продажі цієї продукції виросли в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019. Загальні продажі Дому марочних коньяків "Таврія" за 1-й квартал 2020 року зросли на 34% ( в дал).

"Сьогодні в Україні багато невеликих аграрних господарств, які дбайливо, з великим теплом обробляють виноград, піклуючись про кожний кущ. Використання подібної моделі партнерства гарантує нам наявність винограду, необхідного для створення наших напоїв. А невеликі виноградники, в свою чергу, отримують в нашій особі надійного покупця і партнера", – пояснює Генеральний директор ДМК "Таврія", Андрій Сердюк.

Сontract growing/farming* (з англ. – підрядне землеробство) – сільськогосподарське виробництво на основі угоди між покупцем і невеликими фермерськими господарствами, що займаються вирощуванням культур з використанням ощадливих методів і технологій агрономії. Покупець вказує необхідну кількість і ціну, а фермер погоджується поставити її в майбутньому. Контрактне виноградарство досить популярний тренд в світовому крафтовому виноробстві, в основі якого – лімітований обсяг партій, авторські рецептури і ручне виробництво.

Дім марочних коньяків "Таврія" – одне з ключових виноробних підприємств України. Коньяки "Таврія" виробляються за класичною технологією з дистиляцією спиртів в апаратах шарантського типу, витримуються в 6 500 дубових бочках. Експортні ринки компанії: Естонія, Литва, Німеччина, Ізраїль, Китай, Білорусь, Канада, Нігерія. ДМК "Таврія" першим в Україні випустив на ринок крафтові коньяки та вина.