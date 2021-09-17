Суд вынес приговор, руководствуясь материалами контрразведки Службы безопасности Украины.
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В чем обвиняют мужчину
Следователи установили, что уроженец города Константиновка, что на Донбассе, весной 2014 года присоединился к группировке боевиков "Восток".
Радикально настроенного парня сразу причислили к танковому батальону, позже стал начальником штаба этого подразделения, а впоследствии – первым заместителем командира по организации и ведению боевых действий,
– рассказали в СБУ.
Оккупант участвовал в "горячих точках" войны на Донбассе
Террорист лично руководил танковой ротой во время боев в различных "горячих точках", в частности:
- в так называемом Дебальцевском котле,
- возле Донецкого аэропорта,
- Иловайска,
- Авдеевки,
- Саур-Могилы.
Заметим, что там массово погибли украинские военные и правоохранители. За свои "подвиги" боевика отметили наградами "ДНР".
Боевика бросили за решетку
Суд признал боевика виновным в совершении преступления по статье 258-3 об участии в террористической группе или террористической организации. Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Он объявлен в розыск.