В частности участвовал в боях против ВСУ под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком. Суд приговорил мужчину 7 сентября.
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В Чехии боевика приговорили к 20 годам тюрьмы
Иржи Урбанек с позывным Бегемот воевал на стороне пророссийских боевиков в Украине. Городской суд Праги приговорил его к 20 годам лишения свободы,
– говорится в сообщении.
Решение приняли из-за членства в террористической группе и совершение теракта. Согласно обвинительному акту, Урбанек поехал в Украину в 2015 году, чтобы поддержать пророссийские силы боевиков и участвовал в их операциях по крайней мере до конца января 2018 года.
Издание пишет, что он:
- помогал копать окопы;
- приобщался к патрулированию;
- участвовал в боевых действиях против украинской армии под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.
Урбанек с адвокатом не контактировал. Его осудили заочно. Прокурор в заключительном слове требовал для Урбанека 20 лет тюрьмы. Однако адвокат просил оправдания или более мягкий приговор, ведь высказывал сомнения относительно юридической квалификации поступков, однако суд согласился с аргументами стороны обвинения.
В Чехии к 20 годам тюрьмы приговорили боевика: смотрите фото iDNES.cz
Кстати, мать и брат Урбанека отказались от показаний в суде, но их показания в рамках дела подтвердили, что он был в Украине.
Коротко о деле Урбанека
- С ним также был один чех – Павел Ботка. В 2019 году он потерял ногу, подорвавшись на взрывном устройстве.
- Перед тем они работали как охранники в Африке. Впоследствии присоединились к боевикам на востоке Украины.
- Воевали они по меньшей мере с 2015 по 2018 год.