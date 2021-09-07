В частности участвовал в боях против ВСУ под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком. Суд приговорил мужчину 7 сентября.

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В Чехии боевика приговорили к 20 годам тюрьмы

Иржи Урбанек с позывным Бегемот воевал на стороне пророссийских боевиков в Украине. Городской суд Праги приговорил его к 20 годам лишения свободы,

– говорится в сообщении.

Решение приняли из-за членства в террористической группе и совершение теракта. Согласно обвинительному акту, Урбанек поехал в Украину в 2015 году, чтобы поддержать пророссийские силы боевиков и участвовал в их операциях по крайней мере до конца января 2018 года.

Издание пишет, что он:

помогал копать окопы;

приобщался к патрулированию;

участвовал в боевых действиях против украинской армии под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком.

Урбанек с адвокатом не контактировал. Его осудили заочно. Прокурор в заключительном слове требовал для Урбанека 20 лет тюрьмы. Однако адвокат просил оправдания или более мягкий приговор, ведь высказывал сомнения относительно юридической квалификации поступков, однако суд согласился с аргументами стороны обвинения.

В Чехии к 20 годам тюрьмы приговорили боевика: смотрите фото iDNES.cz

Кстати, мать и брат Урбанека отказались от показаний в суде, но их показания в рамках дела подтвердили, что он был в Украине.

Коротко о деле Урбанека