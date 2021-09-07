Зокрема брав участь в боях проти ЗСУ під Мар'їнкою, Красногорівкою і Спартаком. Суд засудив чоловіка 7 вересня.
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У Чехії бойовика засудили до 20 років тюрми
Іржі Урбанеко з позивним Бегемот воював на боці проросійських бойовиків в Україні. Міський суд Праги засудив його до 20 років позбавлення волі,
– мовиться у повідомленні.
Рішення ухвалили за членство у терористичній групі та здійснення теракту. Згідно з обвинувальним актом, Урбанек поїхав в Україну в 2015 році, щоб підтримати проросійські сили бойовиків та брав участь в їх операціях принаймні до кінця січня 2018 року.
Видання пише, що він:
- допомагав копати окопи;
- долучався до патрулювання;
- брав участь у бойових діях проти української армії під Мар'їнкою, Красногорівкою і Спартаком.
Урбанек з адвокатом не контактував. Його засудили заочно. Прокурор у заключному слові вимагав для Урбаненка 20 років тюрми. Натомість адвокат просив виправдання або м'якший вирок, адже висловлював сумніви щодо юридичної кваліфікації вчинків, проте суд погодився з аргументами сторони звинувачення.
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До речі, матір і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення у рамках справи підтвердили, що він був в Україні.
Коротко про справу Урбанека
- З ним також був один чех – Павел Ботка. У 2019 році він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої.
- Перед тим вони працювали як охоронці в Африці. Згодом приєднались до бойовиків на Сході України.
- Воювали вони щонайменше з 2015 по 2018 рік.