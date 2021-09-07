Зокрема брав участь в боях проти ЗСУ під Мар'їнкою, Красногорівкою і Спартаком. Суд засудив чоловіка 7 вересня.

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У Чехії бойовика засудили до 20 років тюрми

Іржі Урбанеко з позивним Бегемот воював на боці проросійських бойовиків в Україні. Міський суд Праги засудив його до 20 років позбавлення волі,

– мовиться у повідомленні.

Рішення ухвалили за членство у терористичній групі та здійснення теракту. Згідно з обвинувальним актом, Урбанек поїхав в Україну в 2015 році, щоб підтримати проросійські сили бойовиків та брав участь в їх операціях принаймні до кінця січня 2018 року.

Видання пише, що він:

допомагав копати окопи;

долучався до патрулювання;

брав участь у бойових діях проти української армії під Мар'їнкою, Красногорівкою і Спартаком.

Урбанек з адвокатом не контактував. Його засудили заочно. Прокурор у заключному слові вимагав для Урбаненка 20 років тюрми. Натомість адвокат просив виправдання або м'якший вирок, адже висловлював сумніви щодо юридичної кваліфікації вчинків, проте суд погодився з аргументами сторони звинувачення.

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До речі, матір і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення у рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

Коротко про справу Урбанека