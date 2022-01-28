Вже після теракту у Маріуполі Володимир Путін присвоїв деяким з них генеральські звання. Водночас вони продовжили кар'єрне зростання у збройних силах Росії.

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Наслідки масштабного теракту в Маріуполі

Певні особи, як особливо надійні, закритим наказом Путіна були призначені на посади на "стратегічному українському напрямку".

Нагадаю, що сталося – приблизно о 09:25 ранку 24 січня 2015 року житлові квартали українського міста Маріуполь стали об'єктом масованої атаки з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами загинуло 29 людей, поранено 92. Серед загиблих і поранених були діти.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оперативно виїхала на місце трагедії. На основі аналізу вирв від снарядів фахівці місії встановили повну картину.

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Ракети системи "Град" були випущені з північно-східного напрямку, з району населеного пункту Октябрське, а ракети системи "Ураган" – зі східного, з району населеного пункту Заїченко.

Обидва ці населені пункти перебувають під контролем гібридної російської армії, терористичної організації Донеччини, та розташовані на відстані 19 та 15 кілометрів відповідно.

Бойовики спочатку анонсували наступ на Маріуполь, але коли дізналися про наслідки атаки, то через власні джерела та пропагандистські канали Росії почали незграбно виправдовуватися.

Розслідування цього масштабного теракту тривало досить довго, і в травні 2018 року відбувся брифінг Служби безпеки України, на якому представили докази, що обстріл проводили кадрові російські військовослужбовці.

Також 7 травня 2018 дослідницька група Bellingcat, яка раніше отримала відео та аудіоматеріали, передані Україною в міжнародний суд ООН, опублікувала своє незалежне дослідження, що підтверджувало висновки СБУ.

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"Кар'єрний шлях" російських військових злочинців

До річниці трагічних подій у Маріуполі волонтери спільноти InformNapalm вирішили провести моніторинг відкритих джерел і знайти відомості про подальший "кар'єрний шлях" російських військових злочинців, що вбили десятки мирних мешканців України.

У тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник збройних сил Росії Олександр Цаплюк із позивним "Горець".



Олександр Цаплюк керував ​обстрілом / Фото PenzaNews

У червні 2015 він став начальником Пензенського артилерійського інституту і продовжує передавати досвід масових вбивств російським курсантам. У грудні 2017 року йому присвоєно звання генерал-майор.

Також СБУ встановила участь в обстрілі Маріуполя 200-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії. З 2011 року її командиром був полковник Олег Цеков.



Цеков підписував посвідчення бойовикам / Фото з сайту Челябінського ВТКУ

Саме він підписував посвідчення до бойових нагород за участь у війні на Донбасі військовикам 200-ї бригади.

У лютому 2015 указом Путіна йому присвоєно звання генерал-майор, а 5 липня 2017 року закритим указом Путін призначив Цекова заступником командира армії.

Наступником Цекова на посаді командира 200-ї ОМСБр став полковник Серицький Андрій Анатолійович.



Серицький став наступником Цекова / Фото з проросійського видання "Красная звезда"

У 2015 році він підписував посвідчення до бойових нагород за участь у війні на Донбасі, а у 2016 році - в Сирії. У грудні 2016 року указом Путіна йому присвоєно звання генерал-майор.

Також у матеріалах справи СБУ фігурує 2-а мотострілецька дивізія збройних сил Росії. В різний час її командирами були Андрій Сичевой і Олександр Санчик.

Андрій Сичевой, як і Олег Цеков, фігурує в закритому указі Путіна про призначення командного складу 8-ї загальновійськової армії.

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Сичевой став четвертим заступником генерал-лейтенанта Росії Сергія Кузовльова, який також керував гібридними російськими військами на Донбасі. Олександр Санчик, попри декілька корупційних скандалів, також отримав від Путіна звання генерал-майор.

Полковники, що керували вбивством, отримали підвищення

Так російські полковники, які керували вбивством людей у Маріуполі, вже отримали підвищення, стали генералами і продовжують нести службу в збройних силах Росії.

Росія офіційно не визнає свою участь у війні проти України, проте численні свідчення та витоки інформації від військовиків свідчать про брехню Кремля.

Понад 2400 кадрових російських військовиків з понад 90 військових формувань Росії вже фігурують у базі розслідувань InformNapalm, яка постійно доповнюється новими матеріалами.