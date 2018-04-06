Руководитель МИД Германии выступил за диалог с Россией

Гайко Маас, новый министр иностранных дел Германии, назвал условия, при которых такой диалог возможен. Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией, несмотря на ее конфликт с западными странами, сказал Гайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag, передает "Немецкая волна".

Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка,

– отметил Маас.

При этом, однако, действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику в последние годы глава МИД ФРГ назвал правильными. В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул он. И несмотря на это, "мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия тоже готова это сделать", – добавил Маас.

Больше читайте в публикации "Германия: еще друг или уже нет?"

Читайте также: "Нормандский формат" по миротворцам ООН на Донбассе планируют без России, – росСМИ