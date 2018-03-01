Руководитель "Укрзализныци" рассказал есть ли смысл в модернизации украинских вагонов

Американская компания General Electric и ПАО "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов США относительно поставок тепловозов, их локализации и обслуживания. Соответствующее рамочное соглашение на 15 лет было подписано в пятницу, 23 февраля.

В прямом эфире 24 Канала исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал, как на предприятии будут модернизировать парк вагонов.

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"Модернизация предусматривает замену элементов конструкции. В данном случае мы говорим о полной модернизации. В таком случае остается только тележка, а все что сверху фактически срезается и ставится новая кабина, новый двигатель и прочее. Мы рассматриваем такую возможность, так как у нас есть парк, который можно модернизировать по этой схеме", – отметил Кравцов.

Также глава "Укрзализныци" отметил, что стоимость модернизации составляет 60-80% от стоимости нового локомотива. Хотя компания и проводит конкурсные отборы на модернизацию украинских вагонов, там пока не уверены, целесообразно ли это делать именно через стоимость.

Мы решили сначала закупить новые вагоны, чтобы попробовать стоит ли модернизировать вагоны вместе с компанией General Electric,

– подчеркнул Кравцов.