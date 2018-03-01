Керівник "Укрзалізниці" розповів, чи є сенс у модернізації українських вагонів

Американська компанія General Electric та ПАТ "Укрзалізниця" підписали рамкову угоду на 1 мільярд доларів США щодо поставок тепловозів, їхньої локалізації та обслуговування. Відповідна рамкова угода на 15 років була підписана у п'ятницю, 23 лютого.

У прямому ефірі 24 Каналу виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов розповів як на підприємстві модернізуватимуть парк вагонів.

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"Модернізація передбачає заміну елементів конструкції. В даному випадку ми говоримо про повну модернізацію. В такому випадку залишається лише візок, а все що зверху фактично зрізається і ставиться нова кабіна, новий двигун та таке інше. Ми розглядаємо таку можливість, адже у нас є парк, який можна модернізувати за цією схемою", – зазначив Кравцов.

Також очільник "Укрзалізниці" наголосив, що вартість модернізації складає 60-80% від вартості нового локомотиву. Хоча компанія і проводить конкурсні відбори на модернізацію українських вагонів, там поки не впевнені чи це доцільно робити саме через вартість.

Ми вирішили спочатку закупити нові вагони, аби спробувати чи варто модернізувати вагони разом із компанією General Electric,

– наголосив Кравцов.