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      Руководителей "Укроборонпрома" проверят на полиграфе: эффективен ли этот метод

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      Накануне Кабмин решил проверить руководство концерна "Укроборонпром" на детекторе лжи – чтобы отсеять коррупционеров. Проходить тест на полиграфе будут все те, кто связаны с финансовыми сделками в оборонке.

      Как и кто будет проверять на полиграфе

      Правда или нет – покажет похожий на кардиограмму график. Ложь выдают частота дыхания, пульс, давление и температура тела.

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      Результаты такой экспертизы не менее правдивы, чем психологической, графологической или медицинской, убежден полиграфолог Владимир Ведмидь.

      Достоверность исследований полиграфа колеблется от 85 до 98%,
      – пояснил он.

      Среди учеников есть и военные. Именно они впоследствии будут выявлять коррупционеров среди работников Укроборонпрома.

      На днях такую практику инициировал Кабмин. Кроме того, хотят проверить и представителей других предприятий и акционерных обществ, где доля государственных средств превышает 50%.

      А поводом проверять оборонку стало разоблачение коррупционных схем журналистами-расследователями программы "Наши деньги".

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      Насколько эффективным является метод, предложенный правительством, журналисты 24 канала спросили у психолога Екатерины Пронозы. Она имеет опыт работы с военными и занимается их реабилитацией.

      Обмануть полиграф можно, если человек имеет некоторые психические расстройства и нет возможности установить определенные закономерности. Или же если он очень хороший агент,
      – отметила она.

      Практиковать проверку на детекторе лжи в Украине начали в 2015 году. Кстати, проверяли с помощью этого устройства и Надежду Савченко. Он подтвердил, что она была готова пойти на преступление: совершить бойню в парламенте и захватить государственную власть.

      Детектор брехні
      Так выглядит проверка на детекторе лжи

      Детектор брехні
      График при проверке на полиграфе

      Когда же начнут выявлять коррупционеров с помощью детектора лжи в Кабмине не говорят. Известно лишь, что тендер на предоставление таких услуг еще не объявили. Кстати, стоит одна такая проверка от 2500 тысяч гривен.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Министерство информационной политики Кабинет Министров Украины Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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