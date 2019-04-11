Руководителей "Укроборонпрома" проверят на полиграфе: эффективен ли этот метод

Накануне Кабмин решил проверить руководство концерна "Укроборонпром" на детекторе лжи – чтобы отсеять коррупционеров. Проходить тест на полиграфе будут все те, кто связаны с финансовыми сделками в оборонке.

Как и кто будет проверять на полиграфе

Правда или нет – покажет похожий на кардиограмму график. Ложь выдают частота дыхания, пульс, давление и температура тела.

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Результаты такой экспертизы не менее правдивы, чем психологической, графологической или медицинской, убежден полиграфолог Владимир Ведмидь.

Достоверность исследований полиграфа колеблется от 85 до 98%,

– пояснил он.

Среди учеников есть и военные. Именно они впоследствии будут выявлять коррупционеров среди работников Укроборонпрома.

На днях такую практику инициировал Кабмин. Кроме того, хотят проверить и представителей других предприятий и акционерных обществ, где доля государственных средств превышает 50%.

А поводом проверять оборонку стало разоблачение коррупционных схем журналистами-расследователями программы "Наши деньги".

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

Насколько эффективным является метод, предложенный правительством, журналисты 24 канала спросили у психолога Екатерины Пронозы. Она имеет опыт работы с военными и занимается их реабилитацией.

Обмануть полиграф можно, если человек имеет некоторые психические расстройства и нет возможности установить определенные закономерности. Или же если он очень хороший агент,

– отметила она.

Практиковать проверку на детекторе лжи в Украине начали в 2015 году. Кстати, проверяли с помощью этого устройства и Надежду Савченко. Он подтвердил, что она была готова пойти на преступление: совершить бойню в парламенте и захватить государственную власть.



Так выглядит проверка на детекторе лжи



График при проверке на полиграфе

Когда же начнут выявлять коррупционеров с помощью детектора лжи в Кабмине не говорят. Известно лишь, что тендер на предоставление таких услуг еще не объявили. Кстати, стоит одна такая проверка от 2500 тысяч гривен.