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      Сколько нужно времени на реализацию реформы Укроборонпрома

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      Сколько нужно времени на реализацию реформы Укроборонпрома
      Сколько нужно времени на реализацию реформы Укроборонпрома / Фото из открытых источников

      На реализацию реформы Укроборонпрома нужно полгода. Реализация законопроекта должна повысит уровень прозрачности государственных закупок.

      Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в эфире телеканала ICTV заявил, что именно столько времени нужно, если народные депутаты в кратчайшие сроки рассмотрят и примут этот законопроект.

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      Недавно Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проведении аудита "Укроборонпрома". Так, независимые специалисты проверят финансовую и хозяйственно-экономическую деятельность госпредприятия.

      Кривонос отметил, что результаты аудита также будут влиять на скорость реформирования Укроборонпрома.

      К слову, Порошенко отметил, что имеет право определить этот документ как неотложный – это означает, что парламент обязан в кратчайшие сроки его рассмотреть.

      Что предусматривает реформа Укроборонпрома? Реализация законопроекта должна повысить уровень прозрачности государственных закупок. Это будет проект закона о внесении изменений в закон "О государственном оборонном заказе". На рассмотрение парламента планируют также подать законопроект об усилении ответственности, в том числе уголовной, за невыполнение или ненадлежащее выполнение государственного оборонного заказа.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Сергей Кривонос Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
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