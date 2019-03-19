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      Скільки потрібно часу на реалізацію реформи Укроборонпрому

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      Скільки потрібно часу на реалізацію реформи Укроборонпрому
      Скільки потрібно часу на реалізацію реформи Укроборонпрому / Фото з відкритих джерел

      На реалізацію реформи Укроборонпрому потрібно півроку. Реалізація законопроекту має підвищить рівень прозорості державних закупівель.

      Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос в ефірі телеканалу ICTV заявив, що саме стільки часу потрібно, якщо народні депутати у найкоротші терміни розглянуть і приймуть цей законопроект.

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      Нещодавно Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про проведення аудиту "Укроборонпрому". Так, незалежні фахівці перевірять фінансову та господарсько-економічну діяльність держпідприємства.

      Кривонос зазначив, що результати аудиту також впливатимуть на швидкість реформування Укроборонпрому.

      До слова, Порошенко зазначив, що має право визначити цей документ як невідкладний – це означає, що парламент зобов'язаний у найкоротші терміни його розглянути.

      Що передбачає реформа Укроборонпрому? Реалізація законопроекту має підвищить рівень прозорості державних закупівель. Це буде проект закону про внесення змін до закону "Про державне оборонне замовлення". На розгляд парламенту планують також подати законопроект щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Теги: Новини політики Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі Сергій Кривонос Реформи Новини України
      Джерело: 24 Канал
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