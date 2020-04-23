Руководители Почаевской лавры нарушили обещание о закрытии храма на Пасху, – глава райсовета
Представители Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области нарушили соглашение о совершении богослужений в условиях карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Наместник лавры закрыл храм только после вспышки коронавируса.
Председатель районного совета лично разговаривал с владыкой 3-4 недели назад. И тот уверял его, что карантин будет соблюден. Такую информацию в эфире программы "Право на власть" на "1+1" озвучил председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.
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Он напомнил, что сейчас власть Кременецкого района полностью заблокировала город Почаев на въезд и на выезд, а также полностью заблокирована изнутри Почаевская лавра.
То есть наместник лавры наконец принял решение о том, что мы просили его перед пасхальными праздниками. Все таки закрыта лавра полностью. Люди по-разному относятся к этому, разумеется,
– рассказал он.
По словам Стефанского, большинство людей поддерживает действия власти, но есть и недовольные. Они негодуют из-за вмешательства власти в дела церкви.
Что известно о нарушении карантина в Почаевской лавре
- На Пасху в Почаеве верующие массово нарушали карантинные ограничения, введеные в Украине.
- Во время богослужения, несмотря на установленные ограничения, верующих впустили внутрь храма. В целом освятить пасхальную корзину пришли около 300 человек.
- Из-за этого количество больных COVID-19 резко выросло, поэтому город Почаев срочно решили закрыть на въезд и выезд.
Что известно о нарушениях во время Пасхальных служб?
В целом полиция возбудила 5 уголовных дел. Все они связаны с храмами УПЦ Московского патриархата. Саміе большие нарушения зафиксировали в Почаевской лавре (Тернопольская область) и в Святогорской лавре (Донецкая область).
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