Керівники Почаївської лаври порушили обіцянку щодо закриття храму на Великдень, – голова райради

Представники Почаївської Свято-Успенської лаври у Тернопільській області порушили угоду щодо здійснення богослужінь в умовах карантину, запровадженого у зв’язку з поширенням коронавірусу. Намісник лаври закрив храм лише після спалаху коронавірусу.

Голова районної ради особисто розмовляв з владикою 3-4 тижні тому. І той запевняв його, що карантин буде дотримано. Таку інформацію в ефірі програми "Право на владу" на "1+1" озвучив голова Кременецької райради Володимир Стефанський.

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Він нагадав, що наразі влада Кременецького району повністю заблокувала місто Почаїв на в'їзд і на виїзд, а також повністю заблокована зсередини Почаївська лавра.

Тобто намісник лаври нарешті ухвалив рішення про те, що ми просили його перед великодніми святами. Все таки закрита лавра повністю. Люди по-різному ставляться до цього, зрозуміло,

– розповів він.

За словами Стефанського, більшість людей підтримують дії влади, але є й незадоволені. Вони обурюються через втручання влади у справи церкви.

Що відомо про порушення карантину в Почаївській лаврі

На Великдень у Почаєві віряни масово порушували карантинні обмеження, які ввели в Україні.

Під час богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму. Загалом освятити великодній кошик прийшли близько 300 людей.

Через це кількість хворих на COVID-19 раптово зросла, тому місто Почаїв терміново вирішили закрити на в'їзд і виїзд.

Що відомо про порушення під час Великодніх служб? Загалом поліція порушила 5 кримінальних справ. Усі вони пов'язані з храмами УПЦ Московського патріархату. Найбільші порушення зафіксували у Почаївській лаврі (Тернопільщина) та у Святогірській лаврі (Донеччина).