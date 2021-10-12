Накануне следователи вручили Артему Мироновичу подозрение, которое касается махинаций при закупках угля для "пассажирской компании". Тогда чиновник занимал там одну из руководящих должностей.

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Кто заменит Мироновича

Сначала Артем Миронович проходил по делу как свидетель, однако на допросе в НАБУ ему вручили подозрение. Укрзализныця также начала проверку по этому делу. На время расследования Миронович попросил отстранить его с должности руководителя "Юго-Западной железной дороги". Правление Укрзализныци поддержало заявление чиновника 12 октября.

В то же время в Укрзализныце заявили, что выступают против нарушений внутри компании поэтому готовы работать со следствием для установления всех обстоятельств.

Укрзализныця подчеркивает нулевую толерантность к любым нарушениям и злоупотреблениям внутри компании и готова предоставлять правоохранителям всю необходимую информацию и поддержку в их выявлении,

– говорится в заявлении.

Теперь обязанности руководителя "Юго-Западной железной дороги" будет выполнять заместитель Артема Мироновича Андрей Букин.

Последние громкие подозрения