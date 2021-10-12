Напередодні слідчі вручили Артему Мироновичу підозру, яка стосується махінацій під час закупівель вугілля для "Пасажирської компанії". Тоді посадовець займав там одну із керівних посад.

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Хто замінить Мироновича

Спершу Артем Миронович проходив у справі як свідок, однак на допиті в НАБУ йому вручили підозру. Укрзалізниця також розпочала перевірку в цій справі. На час розслідування Миронович попросив відсторонити його з посади керівника "Південно-західної залізниці". Правління Укрзалізниці підтримало заяву посадовця 12 жовтня.

Водночас в Укрзалізниці заявили, що виступають проти порушень всередині компанії тому готові працювати зі слідством для встановлення всіх обставин.

Укрзалізниця підкреслює нульову толерантність до будь-яких порушень та зловживань всередині компанії й готова надавати правоохоронцям усю необхідну інформацію й підтримку в їх виявленні,

– йдеться в заяві.

Відтепер обов'язки керівника "Південно-західної залізниці" виконуватиме заступник Артема Мироновича Андрій Букін

Останні гучні підозри