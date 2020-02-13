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      Руководительница Минздрава Скалецкая откровенно рассказала о личной жизни

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      Руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая / 24 канал

      В августе 2019 года Министерство здравоохранения Украины возглавила Зоряна Скалецкая. В эксклюзивном интервью для 24 канала она рассказала, как изменилась ее личная жизнь после вступления в должность.

      Зоряна Скалецкая – мать двоих детей. В одном из своих первых интервью она отметила: оставила их без приготовленного борща не для того, чтобы дать кому-то реализовывать свои "хотелки" и продвигать чьи-то интересы.

      К теме: Кто такая Зоряна Скалецкая – биография новой руководительницы Минздрава

      Спустя почти полгода в Минздраве времени для семьи таки стало больше. "У меня появились шесть заместителей, которым четко определены направления. Поэтому работа максимально структурировалась", – пояснила министр. И добавила, что накануне удалось даже пойти с детьми в кино.

      Хотелось бы больше, на самом деле. Но сейчас период с острыми респираторными заболеваниями и реформами,
      – добавила она.

      Кроме этого, Скалецкая отметила, что практикует вместе с детьми здоровое питание: жареного стараются не есть, только вареное или запеченное в духовке. Ведь это полезнее и проще, чем впоследствии пользоваться услугами врачей.

      Экс-муж министра – Александр Черненко, бывший нардеп от БПП. Чиновница рассказала, что поддерживает с ним коммуникацию в вопросах, связанных с воспитанием детей. В ответ на вопрос о новых отношениях, министр пошутила: можно объявить конкурс, пока ее сердце свободно.

      Также Скалецкая рассказала, что имеет семейного врача, который ведет ее последние 20 лет. Вместе с детьми она ежегодно проходит плановый осмотр. "Максимально стараемся удержать наше здоровье под контролем", – заверила она.

      Читайте первую часть интервью со Скалецкой о том, готова ли Украина к борьбе с коронавирусом.
      А также о качестве украинской медицины и как будет происходить второй этап реформы.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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