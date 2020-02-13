Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя

У серпні 2019 року Міністерство охорони здоров'я України очолила Зоряна Скалецька. В екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу вона розповіла, як змінилося її особисте життя після приходу на посаду.

Зоряна Скалецька – мати двох дітей. У одному зі своїх перших інтерв'ю вона наголосила: залишила їх без приготованого борщу не для того, щоб дати комусь реалізовувати свої "хотєлки" та просувати чиїсь інтереси.

До теми: Хто така Зоряна Скалецька – біографія нової очільниці МОЗ

Через майже пів року у МОЗ часу для сім'ї таки стало більше. "У мене з'явились шість заступників, з якими чітко визначені напрямки. Тому робота максимально структурувалась", – пояснила міністерка. Й додала, що напередодні вдалося навіть піти з дітьми у кіно.

Хотілось би більше, насправді. Але зараз період з гострими респіраторними захворюваннями та реформами,

– додала вона.

Крім цього, Скалецька зазначила, що практикує разом з дітьми здорове харчування: смаженого намагаються не їсти, лише варене або запечене в духовці. Адже це корисніше та простіше, ніж згодом користуватися послугами лікарів.

Ексчоловік міністерки – Олександр Черненко, колишній нардеп від БПП. Чиновниця розповіла, що підтримує з ним комунікацію у питаннях, пов'язаних з вихованням дітей. У відповідь на питання про нові стосунки, міністерка пожартувала: можна оголосити конкурс, поки що її серце вільне.

Також Скалецька розповіла, що має сімейного лікаря, який веде її останні 20 років. Разом з дітьми вона щороку проходить плановий огляд. "Максимально намагаємось втримати наше здоров'я під контролем", – запевнила вона.

Читайте першу частину інтерв'ю зі Скалецькою про те, чи готова Україна до боротьби з коронавірусом.

А також про якість української медицини та як відбуватиметься другий етап реформи.