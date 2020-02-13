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      Очільниця МОЗ Скалецька відверто розповіла про особисте життя

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      Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька / 24 канал

      У серпні 2019 року Міністерство охорони здоров'я України очолила Зоряна Скалецька. В екслюзивному інтерв'ю для 24 каналу вона розповіла, як змінилося її особисте життя після приходу на посаду.

      Зоряна Скалецька – мати двох дітей. У одному зі своїх перших інтерв'ю вона наголосила: залишила їх без приготованого борщу не для того, щоб дати комусь реалізовувати свої "хотєлки" та просувати чиїсь інтереси.

      До теми: Хто така Зоряна Скалецька – біографія нової очільниці МОЗ

      Через майже пів року у МОЗ часу для сім'ї таки стало більше. "У мене з'явились шість заступників, з якими чітко визначені напрямки. Тому робота максимально структурувалась", – пояснила міністерка. Й додала, що напередодні вдалося навіть піти з дітьми у кіно.

      Хотілось би більше, насправді. Але зараз період з гострими респіраторними захворюваннями та реформами,
      – додала вона. 

      Крім цього, Скалецька зазначила, що практикує разом з дітьми здорове харчування: смаженого намагаються не їсти, лише варене або запечене в духовці. Адже це корисніше та простіше, ніж згодом користуватися послугами лікарів.

      Ексчоловік міністерки – Олександр Черненко, колишній нардеп від БПП. Чиновниця розповіла, що підтримує з ним комунікацію у питаннях, пов'язаних з вихованням дітей. У відповідь на питання про нові стосунки, міністерка пожартувала: можна оголосити конкурс, поки що її серце вільне.

      Також Скалецька розповіла, що має сімейного лікаря, який веде її останні 20 років. Разом з дітьми вона щороку проходить плановий огляд. "Максимально намагаємось втримати наше здоров'я під контролем", – запевнила вона.

      Читайте першу частину інтерв'ю зі Скалецькою про те, чи готова Україна до боротьби з коронавірусом.
      А також про якість української медицини та як відбуватиметься другий етап реформи.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька
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