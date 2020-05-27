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Руководство "Интерсити" уволили из-за махинаций с питанием

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Руководство Интерсити уволили из-за махинаций с питанием
Керівництво "Інтерсіті" звільнили через махінації з харчуванням / dt.ua

Укрзализныця уволила руководство "Украинской железнодорожной скоростной компании". Причина – нарушения при отборе поставщика питания в скоростные поезда "Интерсити".

Уже вскоре Укрзализныця проведет прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства, сообщил в фейсбуке глава правления компании Иван Юрик.

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О нарушениях в филиале Укрзализныци

Укрзализныця провела служебную внутреннюю проверку.

В результате выявили грубые нарушения на филиале "Украинской железнодорожной скоростной компании" при организации отбора контрагента питания в поездах "Интерсити",
– объяснил Юрик.

Он добавил, что когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают – это не честный конкурс.

По словам главы правления, это также нехватка миллионов на счету компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров.

Юрик сообщил, что руководство филиала за такие нарушения уволили.

Что известно об "Украинской железнодорожной скоростной компании"? Является обособленным подразделением Укрзализныци. Филиал удовлетворяет потребности пассажиров в железнодорожных пассажирских перевозках скоростными поездами категории "Интерсити", "Интерсити+" во внутреннем и международном сообщениях.

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця
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