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Керівництво "Інтерсіті" звільнили через махінації з харчуванням

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Керівництво Інтерсіті звільнили через махінації з харчуванням
Керівництво "Інтерсіті" звільнили через махінації з харчуванням / dt.ua

Укрзалізниця звільнила керівництво "Української залізничної швидкісної компанії". Причина – порушення під час відбору постачальника з харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті".

Уже незабаром Укрзалізниця проведе прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства, повідомив у фейсбуці голова правління компанії Іван Юрик.

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Про порушення у філії Укрзалізниці

Укрзалізниця провела службову внутрішню перевірку.

У результаті виявили грубі порушення на філії "Української залізничної швидкісної компанії" під час організації відбору контрагента з харчування у поїздах "Інтерсіті",
– пояснив Юрик.

Він додав, що коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують – це не чесний конкурс.

За словами глави правління, це також нестача мільйонів на рахунку компанії та сумніви в надійності якості послуг для пасажирів.

Юрик повідомив, що керівництво філії за такі порушення звільнили.

Що відомо про "Українську залізничну швидкісну компанію"? Є відокремленим підрозділом Укрзалізниці. Філія задовольняє потреби пасажирів в залізничних пасажирських перевезеннях швидкісними поїздами категорій "Інтерсіті", "Інтерсіті+" у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Залізниця Укрзалізниця Новини України
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