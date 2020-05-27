Керівництво "Інтерсіті" звільнили через махінації з харчуванням
Укрзалізниця звільнила керівництво "Української залізничної швидкісної компанії". Причина – порушення під час відбору постачальника з харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті".
Уже незабаром Укрзалізниця проведе прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства, повідомив у фейсбуці голова правління компанії Іван Юрик.
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Про порушення у філії Укрзалізниці
Укрзалізниця провела службову внутрішню перевірку.
У результаті виявили грубі порушення на філії "Української залізничної швидкісної компанії" під час організації відбору контрагента з харчування у поїздах "Інтерсіті",
– пояснив Юрик.
Він додав, що коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують – це не чесний конкурс.
За словами глави правління, це також нестача мільйонів на рахунку компанії та сумніви в надійності якості послуг для пасажирів.
Юрик повідомив, що керівництво філії за такі порушення звільнили.
Що відомо про "Українську залізничну швидкісну компанію"? Є відокремленим підрозділом Укрзалізниці. Філія задовольняє потреби пасажирів в залізничних пасажирських перевезеннях швидкісними поїздами категорій "Інтерсіті", "Інтерсіті+" у внутрішньому та міжнародному сполученнях.